Встановив рекорд: Криштіану Роналду запустив власний канал на YouTube

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду створив власний YouTube-канал, на якому виклав вже 12 відео. За перші півтори години після запуску канал отримав понад 1 мільйон підписників.

У середу, 21 серпня, футболіст в Instagram повідомив, що створив власний YouTube-канал, який має назву "UR Cristiano". На нього підписалась рекордна для платформи кількість людей.

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За чотири години, відколи були залиті перші відео на каналі, кількість підписників YouTube-каналу Роналду сягнула 4,69 млн.

Я дуже радий втілити цей проєкт у життя. Він давно був у мене в голові, але нарешті у нас з’явилася можливість його реалізувати. Мені завжди подобалося спілкуватися з фанатами в соціальних мережах, а мій канал на YouTube надасть мені ще більшу платформу цього, і вони зможуть дізнатися більше про мене, мою родину і мої погляди на різні теми. Я також з нетерпінням чекаю на розмови з гостями, які, безсумнівно, здивують людей! – сказав футболіст.

Як повідомило видання Variety, на YouTube-каналі футболіст розповідатиме про свою найбільшу пристрасть – футбол, а також про інші свої інтереси, зокрема сім’ю, здоров’я, харчування, підготовку, відновлення, навчання та бізнес. Роналду також спілкуватиметься з різними гостями.

До португальця вже приїхала "золота кнопка" YouTube, яка дається каналам на платформі, які досягли позначки у 1 мільйон підписників. ЇЇ Роналду вже розпакував разом зі своїми дітьми, які були раді історичному здобутку батька.

Криштіану Роналду – найпопулярніша людина в соціальних мережах. Кількість його підписників на різних платформах налічує 917 млн. Лише в Instagram за ним стежать 636 млн користувачів.

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