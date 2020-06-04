Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Олександр Ткаченко – новий міністр культури: біографія і факти

  • 46
Новий міністр культури Олександр Ткаченко - фото 1
Новий міністр культури Олександр Ткаченко

4 червня Верховна Рада підтримала кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду нового міністра культури та інформаційної політики. Саме він очолить Мінкульт замість Бородянського Володимира. Розповідаємо, хто це такий – до вашої уваги біографія нового відповідального за розвиток культури в Україні.

Олександра Ткаченка, як кандидата у міністри культури, підтримали депутати Верховної Ради й 4 червня він присягнув на вже на посаді міністра культури та інформаційної політики. Своїми нагальними обов'язками Ткаченко вважає відновлення фінансування, завершення реструктуризації, поновлення адміністративної спроможності мінкульту та проведення аудиту.

До теми: Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти

Хто такий Олександр Ткаченко. Це – український політик, журналіст та медіаменеджер.

Біографія нового міністра культури Олександра Ткаченко

  • Дата народження: 22 січня 1966 (54 роки)
  • Рідне місто: Київ
  • Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики
  • Знання мов: окрім української, вільно володіє англійською, французькою та російською мовами

Також у 2016 році отримав диплом від Harvard Business School за програмою "Business of Entertainment, Media, and Sports". А ще у 2018 році завершив навчання в INSEAD Business School в Сінгапурі за програмою "Value Creation for Owners and Directors".

Олександр Ткаченко – новий міністр культури: біографія і факти - фото 408107

Свій професійний шлях Олександр Ткаченко торував саме у медіапросторі:

  • Розпочав у 1988 році з посади редактора та ведучого щотижневої телепрограми "Молодіжна студія «Гарт» на телеканалі УТ-1.
  • Від 1991 року став кореспондентом українського представництва британського міжнародного агентства новин "Reuters" у Києві.
  • У 1994 році став президентом студії "Нова мова", що створювала телепрограми "Післямова" (Ткаченко був автором та ведучим програми) та "Обличчя світу" для каналів УТ-1 та "Інтер".
  • З 1996 року й до 1997 року працював заступником генерального продюсера каналу "1+1".
  • У період 1999-2005 роки Олександр Ткаченко був генеральним директором телеканалу "Новий канал".
  • У 2003-2004 роках був неформальним керівником "холдингу Пінчука", до якого входили телеканали "Новий канал", "ICTV", "СТБ".
  • Олександр Ткаченко у 2005 році став акціонером та очолив правління "Одеської кіностудії".
  • Від 2005 року займався створенням Суспільного телерадіомовлення в Україні разом з Андрієм Шевченком.
  • У 2008 працював у Москві на посаді заступника генерального директора телеканалу "РЕН-ТВ".
  • Від серпня 2008 року став гендиректором групи каналів "1+1 Media" ("1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "Уніан-ТВ", "1+1 International").
  • 20 серпня 2019 року Олександр Ткаченко вийшов з бізнесу, склав повноваження керівника холдингу "1+1".
Олександр Ткаченко – новий міністр культури: біографія і факти - фото 408109

Політична та довкола політична діяльність Олександра Ткаченка

  • Від січня 2000 року й до травня 2001 року був радником прем'єр-міністра Ющенка на громадських засадах.
  • Наприкінці 2004 (в період виборів та Помаранчевої революції) був ведучим теледебатів на "Новому каналі" між кандидатами у Президенти: Ющенком та Януковичем.
  • У 2011 році на "1+1" виходила авторська телепрограма "Tkachenko.UA". Це були 45-хвилинні інтерв'ю з політиками та знаменитостями.
  • У 2019 році став народним депутатом від політичної партії "Слуга народу".
  • В парламенті очолював Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Олександр Ткаченко – новий міністр культури: біографія і факти - фото 408108

Попри такий досвід у медіасфері та професійні відзнаки, Олександр Ткаченко потрапляв і у кілька скандалів:

Під час правління Януковича, Інститут масової інформації та Незалежної медіапрофспілки проводив щорічне дослідження. Результат – Олександр Ткаченко у 10 найбільших ворогів української преси 2012-2013 роках.

1 листопада 2018 року Олександр Ткаченко у списку 322 громадян України, проти яких були введені російські санкції.

Це цікаво: Пресконференція Зеленського коротко: 15 головних цитат президента

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • Вчора, 11:50
  • 77
Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
  • 01 червня, 20:00
  • 1248
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 156
Загрузка...
Новини