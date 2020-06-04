Олександр Ткаченко – новий міністр культури: біографія і факти

4 червня Верховна Рада підтримала кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду нового міністра культури та інформаційної політики. Саме він очолить Мінкульт замість Бородянського Володимира. Розповідаємо, хто це такий – до вашої уваги біографія нового відповідального за розвиток культури в Україні.

Олександра Ткаченка, як кандидата у міністри культури, підтримали депутати Верховної Ради й 4 червня він присягнув на вже на посаді міністра культури та інформаційної політики. Своїми нагальними обов'язками Ткаченко вважає відновлення фінансування, завершення реструктуризації, поновлення адміністративної спроможності мінкульту та проведення аудиту.

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Хто такий Олександр Ткаченко. Це – український політик, журналіст та медіаменеджер.

Біографія нового міністра культури Олександра Ткаченко

Дата народження: 22 січня 1966 (54 роки)

22 січня 1966 (54 роки) Рідне місто: Київ

Київ Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики

Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики Знання мов: окрім української, вільно володіє англійською, французькою та російською мовами

Також у 2016 році отримав диплом від Harvard Business School за програмою "Business of Entertainment, Media, and Sports". А ще у 2018 році завершив навчання в INSEAD Business School в Сінгапурі за програмою "Value Creation for Owners and Directors".

Свій професійний шлях Олександр Ткаченко торував саме у медіапросторі:

Розпочав у 1988 році з посади редактора та ведучого щотижневої телепрограми "Молодіжна студія «Гарт» на телеканалі УТ-1 .

. Від 1991 року став кореспондентом українського представництва британського міжнародного агентства новин "Reuters" у Києві.

У 1994 році став президентом студії "Нова мова", що створювала телепрограми "Післямова" (Ткаченко був автором та ведучим програми) та "Обличчя світу" для каналів УТ-1 та "Інтер".

З 1996 року й до 1997 року працював заступником генерального продюсера каналу "1+1".

У період 1999-2005 роки Олександр Ткаченко був генеральним директором телеканалу " Новий канал ".

". У 2003-2004 роках був неформальним керівником " холдингу Пінчука ", до якого входили телеканали "Новий канал", "ICTV", "СТБ".

", до якого входили телеканали "Новий канал", "ICTV", "СТБ". Олександр Ткаченко у 2005 році став акціонером та очолив правління "Одеської кіностудії".

Від 2005 року займався створенням Суспільного телерадіомовлення в Україні разом з Андрієм Шевченком.

У 2008 працював у Москві на посаді заступника генерального директора телеканалу "РЕН-ТВ".

Від серпня 2008 року став гендиректором групи каналів " 1+1 Media " ("1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "Уніан-ТВ", "1+1 International").

" ("1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "Уніан-ТВ", "1+1 International"). 20 серпня 2019 року Олександр Ткаченко вийшов з бізнесу, склав повноваження керівника холдингу "1+1".

Політична та довкола політична діяльність Олександра Ткаченка

Від січня 2000 року й до травня 2001 року був радником прем'єр-міністра Ющенка на громадських засадах.

прем'єр-міністра Ющенка на громадських засадах. Наприкінці 2004 (в період виборів та Помаранчевої революції) був ведучим теледебатів на "Новому каналі" між кандидатами у Президенти: Ющенком та Януковичем.

на "Новому каналі" між кандидатами у Президенти: Ющенком та Януковичем.

У 2011 році на "1+1" виходила авторська телепрограма " Tkachenko.UA ". Це були 45-хвилинні інтерв'ю з політиками та знаменитостями.

". Це були 45-хвилинні інтерв'ю з політиками та знаменитостями. У 2019 році став народним депутатом від політичної партії " Слуга народу ".

". В парламенті очолював Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Попри такий досвід у медіасфері та професійні відзнаки, Олександр Ткаченко потрапляв і у кілька скандалів:

Під час правління Януковича, Інститут масової інформації та Незалежної медіапрофспілки проводив щорічне дослідження. Результат – Олександр Ткаченко у 10 найбільших ворогів української преси 2012-2013 роках.

1 листопада 2018 року Олександр Ткаченко у списку 322 громадян України, проти яких були введені російські санкції.

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