Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти

  • 176
Новий прем'єр Денис Шмигаль - фото 1
Новий прем'єр Денис Шмигаль

4 березня Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду нового прем'єр-міністра України. Саме він очолить Кабінет міністрів замість Олексія Гончарука. Розповідаємо, хто це такий – до вашої уваги біографія нового глави уряду.

Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра висунув президент Володимир Зеленський. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру 291 голосом, тож він очолить новий Кабінет міністрів України.

Парламент підтримав Шмигаля - фото 390130
Парламент підтримав Шмигаля

До теми: Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото

Хто такий Денис Шмигаль. Це – український економіст, громадсько-політичний діяч. Від 2 серпня 2019 року був головою Івано-Франківської ОДА. Від 4 лютого 2020 року був віцепрем'єр-міністром України та міністром розвитку громад і територій.

Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти - фото 390057

Біографія нового прем'єра Дениса Шмигаля

  • Дата народження: 15 жовтня 1975 (44 роки)
  • Рідне місто: Львів
  • Освіта: У 1997 році закінчив Державний університет "Львівська політехніка", де отримав фах менеджера у виробничій сфері, а саме машинобудування. Денис Шмигаль за освітою інженер-економіст. Від 2003 року він кандидат економічних наук, отримав науковий ступінь в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Також має освіту за кордоном – вчився у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії, Німеччині. Здобував знання в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті (програма підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини).
  • Знання мов: окрім української, вільно володіє англійською та польською мовами.
Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти - фото 390058

З середини 1990-х і до кінця 00-х років працював у бізнесі за своїм фахом:

  • менеджером у ПП "О'Кей"
  • бухгалтером у відділі неторгових операцій валютного управління АК "Електронбанк"
  • бухгалтер ВАТ "Львівський автобусний завод" у Львові
  • провідний бухгалтер ЗАТ "З-Торговий дім" у Львові
  • головний бухгалтер‚ директор з фінансів ТОВ "ЛА ДІС"
  • начальник фінансового відділу‚ начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу‚ директор з економіко-стратегічного розвитку ЗАТ "Львівський автобусний завод"
  • директор з економіки в ТОВ "ІК "Комфорт-Інвест"
  • генеральний директор у ТОВ "РосанІнвест"

З 2009 року Денис Шмигаль перейшов на державну службу:

  • У вересні 2009 року став помічником голови Львівської ОДА Миколи Кмитя. Потім до січня 2014 року працював керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській ОДА.
  • У період 2012-2014 років, під час 7 скликання Верховної Ради, працював помічником нардепа Романа Чернеги (фракція "УДАР" Віталія Кличка).
  • У 2014 році був заступником начальника в головному управлінні Міндоходів у Львівській області. Того ж року балотувався на парламентських виборах у народні депутати як самовисуванець у 121-му окрузі у Львівській області. За нього проголосувало 188 виборців – він не пройшов.
  • У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Львівської облради від партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова. Його не обрали.
Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти - фото 390084

Денис Шмигаль називає себе "політичним волонтером".

Далі він знову повернувся у бізнес:

  • Від 2015 року до 2017 року був радником‚ віцепрезидентом‚ генеральним директором‚ членом Наглядової ради ТзОВ ТВК "Львівхолод". Це підприємство, яке займається роздрібною торгівлею. Також компанія володіє мережею роздрібної торгівлі "Рукавичка".
  • Від 2017 року до 2019 року працював заступником генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ був в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго" у місті Бурштин Івано-Франківської області.

2019 року знову повернувся до політики:

  • Від 1 серпня 2019 року став головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Його призначив президент Володимир Зеленський, який вважає Шмигаля дуже потужним та професійним менеджером.
  • У 2020 році став віцепрем'єр-міністром України – міністром розвитку громад та територій України замість Альони Бабак.

Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти - фото 390060

Декларація Дениса Шмигаля

Найсвіжіша декларація Дениса Шмигаля за 2018 рік. Він заповнював її перед тим, як обійняти посаду голови Івано-Франківської ОДА. У власності сім'ї Шмигаля є така нерухомість:

  • Житловий будинок у Львові (площа 215 квадратних метрів)
  • Нежитлова будівля у Кам'янці-Бузькій на Львівщині (площа 417,2 метра квадратних)
  • 2 земельні ділянки у Львові (площа 151, 458 метрів квадратних)
  • Земельна ділянка у селі Хоросниця, Мостиський район на Львівщині (площа 2200 метрів квадратних)
  • Гараж у Львові (площа 15,9 метра квадратних)
  • У сім'ї є машина Land Rover, яка у власності дружини Дениса Шмигаля

Що робить прем'єр-міністр

Згідно з Конституцією, прем'єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності уряду, схваленої Верховною Радою України, забезпечення реалізації державної внутрішньої та зовнішньої політики; спрямовує і координує діяльність Першого віцепрем'єр-міністр і віцепрем'єр-міністр України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Повноваження прем'єр-міністра України:

  • веде переговори та підписує в установленому порядку міжнародні договори України;
  • організовує роботу з формування і реалізації державної економічної та фінансової політики, а також в межах своїх повноважень політики з питань оборони, юстиції, правоохоронної діяльності та євроатлантичної інтеграції України;
  • очолює урядові комітети, здійснює керівництво відповідними консультативними та дорадчими органами (комісіями, радами тощо);
  • організовує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з формування і реалізації державної регіональної політики, проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформ, реформування системи державної служби.
Денис Шмигаль - новий прем'єр - фото 390131
Денис Шмигаль - новий прем'єр

Це цікаво: Богдан уперше після відставки написав пост у мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
  • 01 березня, 18:00
  • 1625
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • 26 лютого, 10:00
  • 2274
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2142058
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна