Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти

4 березня Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду нового прем'єр-міністра України. Саме він очолить Кабінет міністрів замість Олексія Гончарука. Розповідаємо, хто це такий – до вашої уваги біографія нового глави уряду.

Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра висунув президент Володимир Зеленський. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру 291 голосом, тож він очолить новий Кабінет міністрів України.

Парламент підтримав Шмигаля

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Хто такий Денис Шмигаль. Це – український економіст, громадсько-політичний діяч. Від 2 серпня 2019 року був головою Івано-Франківської ОДА. Від 4 лютого 2020 року був віцепрем'єр-міністром України та міністром розвитку громад і територій.

Біографія нового прем'єра Дениса Шмигаля

Дата народження: 15 жовтня 1975 (44 роки)

15 жовтня 1975 (44 роки) Рідне місто: Львів

Львів Освіта: У 1997 році закінчив Державний університет "Львівська політехніка", де отримав фах менеджера у виробничій сфері, а саме машинобудування. Денис Шмигаль за освітою інженер-економіст. Від 2003 року він кандидат економічних наук, отримав науковий ступінь в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Також має освіту за кордоном – вчився у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії, Німеччині. Здобував знання в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті (програма підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини).

У 1997 році закінчив Державний університет "Львівська політехніка", де отримав фах менеджера у виробничій сфері, а саме машинобудування. Денис Шмигаль за освітою інженер-економіст. Від 2003 року він кандидат економічних наук, отримав науковий ступінь в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Також має освіту за кордоном – вчився у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії, Німеччині. Здобував знання в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті (програма підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини). Знання мов: окрім української, вільно володіє англійською та польською мовами.

З середини 1990-х і до кінця 00-х років працював у бізнесі за своїм фахом:

менеджером у ПП "О'Кей"

бухгалтером у відділі неторгових операцій валютного управління АК "Електронбанк"

бухгалтер ВАТ "Львівський автобусний завод" у Львові

провідний бухгалтер ЗАТ "З-Торговий дім" у Львові

головний бухгалтер‚ директор з фінансів ТОВ "ЛА ДІС"

начальник фінансового відділу‚ начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу‚ директор з економіко-стратегічного розвитку ЗАТ "Львівський автобусний завод"

директор з економіки в ТОВ "ІК "Комфорт-Інвест"

генеральний директор у ТОВ "РосанІнвест"

З 2009 року Денис Шмигаль перейшов на державну службу:

У вересні 2009 року став помічником голови Львівської ОДА Миколи Кмитя. Потім до січня 2014 року працював керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській ОДА.

У період 2012-2014 років, під час 7 скликання Верховної Ради, працював помічником нардепа Романа Чернеги (фракція "УДАР" Віталія Кличка).

У 2014 році був заступником начальника в головному управлінні Міндоходів у Львівській області. Того ж року балотувався на парламентських виборах у народні депутати як самовисуванець у 121-му окрузі у Львівській області. За нього проголосувало 188 виборців – він не пройшов.

У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Львівської облради від партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова. Його не обрали.

Денис Шмигаль називає себе "політичним волонтером".

Далі він знову повернувся у бізнес:

Від 2015 року до 2017 року був радником‚ віцепрезидентом‚ генеральним директором‚ членом Наглядової ради ТзОВ ТВК "Львівхолод". Це підприємство, яке займається роздрібною торгівлею. Також компанія володіє мережею роздрібної торгівлі "Рукавичка".

Від 2017 року до 2019 року працював заступником генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ був в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго" у місті Бурштин Івано-Франківської області.

2019 року знову повернувся до політики:

Від 1 серпня 2019 року став головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Його призначив президент Володимир Зеленський, який вважає Шмигаля дуже потужним та професійним менеджером.

У 2020 році став віцепрем'єр-міністром України – міністром розвитку громад та територій України замість Альони Бабак.

Декларація Дениса Шмигаля

Найсвіжіша декларація Дениса Шмигаля за 2018 рік. Він заповнював її перед тим, як обійняти посаду голови Івано-Франківської ОДА. У власності сім'ї Шмигаля є така нерухомість:

Житловий будинок у Львові (площа 215 квадратних метрів)

Нежитлова будівля у Кам'янці-Бузькій на Львівщині (площа 417,2 метра квадратних)

2 земельні ділянки у Львові (площа 151, 458 метрів квадратних)

Земельна ділянка у селі Хоросниця, Мостиський район на Львівщині (площа 2200 метрів квадратних)

Гараж у Львові (площа 15,9 метра квадратних)

У сім'ї є машина Land Rover, яка у власності дружини Дениса Шмигаля

Що робить прем'єр-міністр

Згідно з Конституцією, прем'єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності уряду, схваленої Верховною Радою України, забезпечення реалізації державної внутрішньої та зовнішньої політики; спрямовує і координує діяльність Першого віцепрем'єр-міністр і віцепрем'єр-міністр України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Повноваження прем'єр-міністра України:

веде переговори та підписує в установленому порядку міжнародні договори України;

організовує роботу з формування і реалізації державної економічної та фінансової політики, а також в межах своїх повноважень політики з питань оборони, юстиції, правоохоронної діяльності та євроатлантичної інтеграції України;

очолює урядові комітети, здійснює керівництво відповідними консультативними та дорадчими органами (комісіями, радами тощо);

організовує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з формування і реалізації державної регіональної політики, проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформ, реформування системи державної служби.

Денис Шмигаль - новий прем'єр

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