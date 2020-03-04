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Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти
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4 березня Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду нового прем'єр-міністра України. Саме він очолить Кабінет міністрів замість Олексія Гончарука. Розповідаємо, хто це такий – до вашої уваги біографія нового глави уряду.
Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра висунув президент Володимир Зеленський. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру 291 голосом, тож він очолить новий Кабінет міністрів України.
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Хто такий Денис Шмигаль. Це – український економіст, громадсько-політичний діяч. Від 2 серпня 2019 року був головою Івано-Франківської ОДА. Від 4 лютого 2020 року був віцепрем'єр-міністром України та міністром розвитку громад і територій.
Біографія нового прем'єра Дениса Шмигаля
- Дата народження: 15 жовтня 1975 (44 роки)
- Рідне місто: Львів
- Освіта: У 1997 році закінчив Державний університет "Львівська політехніка", де отримав фах менеджера у виробничій сфері, а саме машинобудування. Денис Шмигаль за освітою інженер-економіст. Від 2003 року він кандидат економічних наук, отримав науковий ступінь в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Також має освіту за кордоном – вчився у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії, Німеччині. Здобував знання в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті (програма підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини).
- Знання мов: окрім української, вільно володіє англійською та польською мовами.
З середини 1990-х і до кінця 00-х років працював у бізнесі за своїм фахом:
- менеджером у ПП "О'Кей"
- бухгалтером у відділі неторгових операцій валютного управління АК "Електронбанк"
- бухгалтер ВАТ "Львівський автобусний завод" у Львові
- провідний бухгалтер ЗАТ "З-Торговий дім" у Львові
- головний бухгалтер‚ директор з фінансів ТОВ "ЛА ДІС"
- начальник фінансового відділу‚ начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу‚ директор з економіко-стратегічного розвитку ЗАТ "Львівський автобусний завод"
- директор з економіки в ТОВ "ІК "Комфорт-Інвест"
- генеральний директор у ТОВ "РосанІнвест"
З 2009 року Денис Шмигаль перейшов на державну службу:
- У вересні 2009 року став помічником голови Львівської ОДА Миколи Кмитя. Потім до січня 2014 року працював керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській ОДА.
- У період 2012-2014 років, під час 7 скликання Верховної Ради, працював помічником нардепа Романа Чернеги (фракція "УДАР" Віталія Кличка).
- У 2014 році був заступником начальника в головному управлінні Міндоходів у Львівській області. Того ж року балотувався на парламентських виборах у народні депутати як самовисуванець у 121-му окрузі у Львівській області. За нього проголосувало 188 виборців – він не пройшов.
- У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Львівської облради від партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова. Його не обрали.
Денис Шмигаль називає себе "політичним волонтером".
Далі він знову повернувся у бізнес:
- Від 2015 року до 2017 року був радником‚ віцепрезидентом‚ генеральним директором‚ членом Наглядової ради ТзОВ ТВК "Львівхолод". Це підприємство, яке займається роздрібною торгівлею. Також компанія володіє мережею роздрібної торгівлі "Рукавичка".
- Від 2017 року до 2019 року працював заступником генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ був в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго" у місті Бурштин Івано-Франківської області.
2019 року знову повернувся до політики:
- Від 1 серпня 2019 року став головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Його призначив президент Володимир Зеленський, який вважає Шмигаля дуже потужним та професійним менеджером.
- У 2020 році став віцепрем'єр-міністром України – міністром розвитку громад та територій України замість Альони Бабак.
Декларація Дениса Шмигаля
Найсвіжіша декларація Дениса Шмигаля за 2018 рік. Він заповнював її перед тим, як обійняти посаду голови Івано-Франківської ОДА. У власності сім'ї Шмигаля є така нерухомість:
- Житловий будинок у Львові (площа 215 квадратних метрів)
- Нежитлова будівля у Кам'янці-Бузькій на Львівщині (площа 417,2 метра квадратних)
- 2 земельні ділянки у Львові (площа 151, 458 метрів квадратних)
- Земельна ділянка у селі Хоросниця, Мостиський район на Львівщині (площа 2200 метрів квадратних)
- Гараж у Львові (площа 15,9 метра квадратних)
- У сім'ї є машина Land Rover, яка у власності дружини Дениса Шмигаля
Що робить прем'єр-міністр
Згідно з Конституцією, прем'єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності уряду, схваленої Верховною Радою України, забезпечення реалізації державної внутрішньої та зовнішньої політики; спрямовує і координує діяльність Першого віцепрем'єр-міністр і віцепрем'єр-міністр України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Повноваження прем'єр-міністра України:
- веде переговори та підписує в установленому порядку міжнародні договори України;
- організовує роботу з формування і реалізації державної економічної та фінансової політики, а також в межах своїх повноважень політики з питань оборони, юстиції, правоохоронної діяльності та євроатлантичної інтеграції України;
- очолює урядові комітети, здійснює керівництво відповідними консультативними та дорадчими органами (комісіями, радами тощо);
- організовує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з формування і реалізації державної регіональної політики, проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформ, реформування системи державної служби.
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