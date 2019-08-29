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Верховна Рада 1 вересня

Олександр Скічко склав присягу: якими є перші кроки новообраного нардепа

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Олександр Скічко назвав свої перші кроки у ролі нардепа - фото 1
Олександр Скічко назвав свої перші кроки у ролі нардепа

29 серпня відбулося перше урочисте засідання Верховної Ради XІ скликання. Одним із новоспечених депутатів став шоумен і телеведучий Олександр Скічко. Якими є його перші кроки?

На своїй сторінці в Instagram новообраний народний депутат Олександр Скічко, котрий потрапив до Верховної Ради по 197 мажоритарному округу у Черкаській області від партії "Слуга народу", наголосив, що настав час працювати.

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Зокрема, він назвав перші свої кроки:

  • працюю в комітеті транспорту та інфраструктури;
  • напрацьовано вже 7 законопроектів, незабаром вони опиняться у Верховній Раді;
  • відкриваємо громадські приймальні у Каневі, Золотоноші і Черкасах;
  • продовжуємо пошук команди для роботи на місцях, в тому числі і місцеві ради.

Олександр Скічко додав, що знає про те, що є багато проблем в окрузі, і що він буде робити все для того, щоби вони поступово вирішувалися.

Саме для цього я і йшов у парламент, – підкреслив новообраний нардеп.

Олександр Скічко прийняв присягу народного депутата - фото 350965
Олександр Скічко прийняв присягу народного депутата

Крім того, він зазначив, що незабаром назве адреси приймалень, порядок звернення, а також іншу корисну інформацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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