Олександр Скічко склав присягу: якими є перші кроки новообраного нардепа

29 серпня відбулося перше урочисте засідання Верховної Ради XІ скликання. Одним із новоспечених депутатів став шоумен і телеведучий Олександр Скічко. Якими є його перші кроки?

На своїй сторінці в Instagram новообраний народний депутат Олександр Скічко, котрий потрапив до Верховної Ради по 197 мажоритарному округу у Черкаській області від партії "Слуга народу", наголосив, що настав час працювати.

До теми: Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України: біографія нового глави Кабміну

Зокрема, він назвав перші свої кроки:

працюю в комітеті транспорту та інфраструктури;

напрацьовано вже 7 законопроектів, незабаром вони опиняться у Верховній Раді;

відкриваємо громадські приймальні у Каневі, Золотоноші і Черкасах;

продовжуємо пошук команди для роботи на місцях, в тому числі і місцеві ради.

Олександр Скічко додав, що знає про те, що є багато проблем в окрузі, і що він буде робити все для того, щоби вони поступово вирішувалися.

Саме для цього я і йшов у парламент, – підкреслив новообраний нардеп.

Олександр Скічко прийняв присягу народного депутата

Крім того, він зазначив, що незабаром назве адреси приймалень, порядок звернення, а також іншу корисну інформацію.

Дивіться також: Трансляція першого засідання парламенту 9 скликання