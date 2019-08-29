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Олександр Скічко склав присягу: якими є перші кроки новообраного нардепа
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29 серпня відбулося перше урочисте засідання Верховної Ради XІ скликання. Одним із новоспечених депутатів став шоумен і телеведучий Олександр Скічко. Якими є його перші кроки?
На своїй сторінці в Instagram новообраний народний депутат Олександр Скічко, котрий потрапив до Верховної Ради по 197 мажоритарному округу у Черкаській області від партії "Слуга народу", наголосив, що настав час працювати.
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Зокрема, він назвав перші свої кроки:
- працюю в комітеті транспорту та інфраструктури;
- напрацьовано вже 7 законопроектів, незабаром вони опиняться у Верховній Раді;
- відкриваємо громадські приймальні у Каневі, Золотоноші і Черкасах;
- продовжуємо пошук команди для роботи на місцях, в тому числі і місцеві ради.
Олександр Скічко додав, що знає про те, що є багато проблем в окрузі, і що він буде робити все для того, щоби вони поступово вирішувалися.
Саме для цього я і йшов у парламент, – підкреслив новообраний нардеп.
Крім того, він зазначив, що незабаром назве адреси приймалень, порядок звернення, а також іншу корисну інформацію.
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