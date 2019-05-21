Андрій Богдан - новий голова Адміністрації Президента: біографія і фото

Новообраний президент України Володимир Зеленський лише другий день обіймає посаду, але вже встиг призначити голову Адміністрації Президента. Ним став адвокат Андрій Богдан. Розповідаємо вам, ким є Андрій Богдан і чому саме він очолює адміністрацію.

Зауважимо, що Андрій Богдан уже обіймав високі посади за часів президента Віктора Януковича. Це, у свою чергу, означає, що зараз він підпадає під заборону обіймати державні посади згідно з законом про люстрацію. Цікаво, що поки ніхто не знає, як вдалося команді Володимира Зеленського обійти заборону.

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Андрій Богдан - біографія голови Адміністрації Президента

Народився : 3 грудня 1976 року

: 3 грудня 1976 року Місто : Львів

: Львів Освіта : Львівський національний університет імені Івана Франка

: Львівський національний університет імені Івана Франка Діяльність: адвокат Ігоря Коломойського

Андрій Богдан у 1998 та 2007 роках здобув вищу освіту у Франковому виші. Він отримав кваліфікацію економіста, спеціаліста з фінансів, а також юриста.

По закінченню навчання він переїхав до Києва, де став керуючим партнером адвокатської фірми "Юридичні радники".

У 2001 році працював помічником судді Київського апеляційного суду.

Через три роки, у 2004 році він став партнером у адвокатській фірмі "Пукшин і партнери". Зазначимо, що Ігор Пукшин був членом команди президента Віктора Ющенка.

Андрій Богдан з часом долучився до помаранчевої команди, працюючи в юридичному департаменті "Нашої України" під час президентських виборів. Саме там він і познайомився з Петром Порошенком.

У 2007 році Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

З 2007 по 2010 роки був заступником Міністра юстиції Миколи Оніщука України.

19 грудня 2010 року його призначили заступником Міністра Кабінету Міністрів України. Зокрема, він був Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Звільнили його з цієї посади 3 березня 2014 року.

По відставці уряду Миколи Азарова у 2014 році, Андрій Богдан став радником олігарха Ігоря Коломойського, якого на той час уже призначили "антикризовим" губернатором Дніпропетровської області.

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Роль Андрія Богдана у команді Зеленського

Якщо ви уважно слідкували за передвиборчою гонкою, то могли зауважити, що Андрій Богдан завжди був у тіні новообраного президента. Він був присутнім під час перемовин з керівництвом нинішнього парламенту, а також у статусі радника з юридичних питань роздавав коментарі від імені Володимира Зеленського.

Ніхто і не був здивованим, що Богдан мітить на першу скрипку у команді майбутнього президента. Про це також свідчили його впевнені заяви, в яких він регулярно вживав слово "ми".

Зауважимо, що Андрій Богдан займається справами, пов'язаними з націоналізацією "ПриватБанку". Сам Ігор Коломойський зауважив, що Богдан - його адвокат, але себе він називає лише одним із клієнтів.

Андрій Богдан в одному з інтерв'ю описав свою роль у команду Зе так:

У мене як в адвоката професійно підписаний з ним договір, точніше з політичною партією "Слуга народу". Щоб ви зрозуміли суть: адвокат надає поради не тільки щодо судів чи кримінальних справ, а в усіх сферах життя суспільства. Ви в мене як в адвоката можете питати, як правильно одружитися, як забезпечити дітей, як правильно оформити свої гроші, нерухомість, як правильно вести політичну кампанію, як правильно робити соціологію, які погляди суспільство очікує від того чи іншого лідера. Мільйонний спектр різних питань.

Також він зазначив, що не зможе відмовитися від очолення Адміністрації президента, якщо таку пропозицію висловить Зеленський. Крім того, Богдан наголосив на тому, що під час обіймання посади на державній службі його ліцензія адвоката призупиняється.

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