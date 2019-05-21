На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Андрій Богдан - новий голова Адміністрації Президента: біографія і фото
-
- 46
Новообраний президент України Володимир Зеленський лише другий день обіймає посаду, але вже встиг призначити голову Адміністрації Президента. Ним став адвокат Андрій Богдан. Розповідаємо вам, ким є Андрій Богдан і чому саме він очолює адміністрацію.
Зауважимо, що Андрій Богдан уже обіймав високі посади за часів президента Віктора Януковича. Це, у свою чергу, означає, що зараз він підпадає під заборону обіймати державні посади згідно з законом про люстрацію. Цікаво, що поки ніхто не знає, як вдалося команді Володимира Зеленського обійти заборону.
І ще: Декларація Зеленського: статки та майно нового президента України
Андрій Богдан - біографія голови Адміністрації Президента
- Народився: 3 грудня 1976 року
- Місто: Львів
- Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка
- Діяльність: адвокат Ігоря Коломойського
Андрій Богдан у 1998 та 2007 роках здобув вищу освіту у Франковому виші. Він отримав кваліфікацію економіста, спеціаліста з фінансів, а також юриста.
По закінченню навчання він переїхав до Києва, де став керуючим партнером адвокатської фірми "Юридичні радники".
У 2001 році працював помічником судді Київського апеляційного суду.
Через три роки, у 2004 році він став партнером у адвокатській фірмі "Пукшин і партнери". Зазначимо, що Ігор Пукшин був членом команди президента Віктора Ющенка.
Андрій Богдан з часом долучився до помаранчевої команди, працюючи в юридичному департаменті "Нашої України" під час президентських виборів. Саме там він і познайомився з Петром Порошенком.
У 2007 році Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона".
З 2007 по 2010 роки був заступником Міністра юстиції Миколи Оніщука України.
19 грудня 2010 року його призначили заступником Міністра Кабінету Міністрів України. Зокрема, він був Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Звільнили його з цієї посади 3 березня 2014 року.
По відставці уряду Миколи Азарова у 2014 році, Андрій Богдан став радником олігарха Ігоря Коломойського, якого на той час уже призначили "антикризовим" губернатором Дніпропетровської області.
Актуально: Коли будуть дострокові парламентські вибори 2019: оголошена дата
Роль Андрія Богдана у команді Зеленського
Якщо ви уважно слідкували за передвиборчою гонкою, то могли зауважити, що Андрій Богдан завжди був у тіні новообраного президента. Він був присутнім під час перемовин з керівництвом нинішнього парламенту, а також у статусі радника з юридичних питань роздавав коментарі від імені Володимира Зеленського.
Ніхто і не був здивованим, що Богдан мітить на першу скрипку у команді майбутнього президента. Про це також свідчили його впевнені заяви, в яких він регулярно вживав слово "ми".
Зауважимо, що Андрій Богдан займається справами, пов'язаними з націоналізацією "ПриватБанку". Сам Ігор Коломойський зауважив, що Богдан - його адвокат, але себе він називає лише одним із клієнтів.
Андрій Богдан в одному з інтерв'ю описав свою роль у команду Зе так:
У мене як в адвоката професійно підписаний з ним договір, точніше з політичною партією "Слуга народу". Щоб ви зрозуміли суть: адвокат надає поради не тільки щодо судів чи кримінальних справ, а в усіх сферах життя суспільства. Ви в мене як в адвоката можете питати, як правильно одружитися, як забезпечити дітей, як правильно оформити свої гроші, нерухомість, як правильно вести політичну кампанію, як правильно робити соціологію, які погляди суспільство очікує від того чи іншого лідера. Мільйонний спектр різних питань.
Також він зазначив, що не зможе відмовитися від очолення Адміністрації президента, якщо таку пропозицію висловить Зеленський. Крім того, Богдан наголосив на тому, що під час обіймання посади на державній службі його ліцензія адвоката призупиняється.
Читайте також: Вакарчук розповів, чи підтримає Зеленського
- 21 травня
-
23:56Науковці відтворили найгучніший звук
-
23:41Новий Renault Megane RS Trophy-R встановив рекорд Нюрбургрингу
-
23:39Андрій Богдан - новий голова Адміністрації Президента: біографія і фото
-
23:25Руслан Хомчак – новий начальник Генштабу: біографія і скандали
-
23:20Лікарі розповіли про безпечне вживання кави
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
23:12На кого роботизація матиме більший вплив: на жінок, чи чоловіків
-
22:57Настя Каменських запалила на вечірці у кокетливому міні
-
22:42Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним
-
22:22Wizz Air запустила нові рейси з Києва
-
22:13Google додасть у Android 11 функцію, яка сподобається усім користувачам
-
21:53Боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: це треба бачити
-
21:42Чому обов'язково потрібно снідати перед ранковим тренуванням
-
21:2822 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:21Ці моделі iPhone не зможуть оновитися до iOS 13
-
21:12Chevrolet змусить пристібатися молодих водіїв
-
20:53Маша Єфросиніна спокусливо оголила груди на обкладинці глянцю
-
20:44Надійні чи ні: користувачі поділилися досвідом користування презервативів
-
20:20Як варити яйця без води і каструлі
-
20:15Експерти назвали найпоширеніші звички, через які ламаються телефони
-
19:42Представлено топовий смартфон HONOR 20: характеристики та огляд
-
19:23Модель plus size показала фігуру у відвертому вбранні
-
19:13Чому перед сном потрібно надягати сонцезахисні окуляри: поради лікарів
-
18:55Google видалила ці додатки з Google Play: видаліть і ви
- 21 травня
-
22:42Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним
-
20:15Експерти назвали найпоширеніші звички, через які ламаються телефони
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
-
16:50Як українські футболісти розгрібали воду руками: епічне пенальті
-
13:03Коли будуть дострокові парламентські вибори 2019: оголошена дата
-
12:00Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон
-
09:45Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019
- 20 травня
-
22:54Корисні і для чоловіків: чому потрібно виконувати вправи Кегеля?
-
20:00Гра престолів 8: виконавець ролі нового короля прокоментував фінал серіалу
-
18:35Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram: що постить перша леді
-
15:50Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити
-
14:15Шкільні питання: перевірте, що ви пам'ятаєте з музики
-
12:55Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами
-
10:36Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України
-
08:09Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери
-
07:14Смартфони, які гріються більше за інших
- 19 травня
-
22:15Гра престолів 8 сезон: спойлери фінальної 6 серії злили в мережу
-
21:23Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу
-
18:50Дівчина тижня: сексуальна супермодель Бар Рафаелі, яка була ведучою Євробачення 2019 (18+)
-
15:00Опитування: Хто посяде Залізний Трон у фіналі Гри престолів 8?
-
12:40Притула жорстко постібався з Лазарєва на Євробаченні 2019
-
08:15Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах
-
02:04Дункан Лоуренс – переможець Євробачення 2019: біографія і цікаві факти
- 18 травня
-
21:23Сексуальні і роздягнені: чим вражали Дженніфер Лопес, Нетта Барзілай і Кім Кардашян (18+)
-
18:27Гра престолів: adidas випускає колекцію кросівок, присвячених улюбленому серіалу мільйонів