Укази Зеленського: керівник Слуги народу став заступником глави СБУ

Новообраний президент України Володимир Зеленський обрав заступника очільника Служби безпеки України. Ним став очільник політпартії "Слуга народу". Детальніше читайте далі.

Володимир Зеленський призначив на крісло першого заступника голови СБУ Івана Баканова, про що йдеться в указі від 22 травня.

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Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України, – вказано у тексті.

Відзначимо, що у команді нового глави держави Іван Баканов працював у сфері зв'язків із Радою. За даними медіа, чоловік є другом дитинства Володимира Зеленського, а також партнером і юристом "Студії Квартал 95".

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