Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

І ще: Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків

Почнемо огляд минулого тижня з милих сімейних світлин. Фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася у мережі світлиною зі своєю донечкою. На думку Аніти, діти – найкраще досягнення у житті. Не можемо з нею не погодитися.

Аніта Луценко поділилась фото з донечкою

Ще одне зворушливе фото, яке ми просто не могли не викласти. Співачка Джамала не перестає активно ділитися зі своїми прихильниками світлинами зі своїми найдорожчими мужчинами – сином і чоловіком. Зазначимо, що Емір-Рахман на днях відсвяткував перший день народження!

Синочку Джамали виповнився один рік

Ще одне миле та затишне фото виклала у мережі Пенелопа Крус! Акторка опублікувала світлину з чарівною латиноамериканською виконавицею ROSALÍA. Неймовірні красуні!

Розкішна Пенелопа Крус не перестає тішити підписників

Олег Винник виклав у мережу тизер нового відеокліпу на пісню "Пчела Майя". Ну що ж, кумир усіх вовчиць України не перестає експериментувати зі своїм образом, аби вони могли насолоджуватися його композиціями. Чекаєте на вихід повного відео?

Повз цю серію світлин ми просто не могли пройти, адже на днях Сергій і Сніжана Бабкіни святкували десяту річницю одруження. Гляньте весільні фото чи не найкрасивішої пари українського шоу-бізнесу:

Слава Камінська просто обожнює експериментувати над своїм образом. Чарівна співачка на днях виклала стильне вечірнє фото, яке викликало шквал не лише компліментів, а й критики. Слава, як то кажуть, не пальцем роблена, тому вирішила відповісти своїм хейтерам. Виконавиця спокійно жартує про свою зовнішність, наголошуючи на тому, що в неї хоч чоловіки красень ;)

Слава Камінська впевнено відповіла хейтерам

Давненько ми не заглядали на сторінку чарівної Rihanna. Співачка не лише викладає спокусливі фото, а й не перестає рекламувати власну колекцію спідньої білизни. Відразу видно, що весна вже на повну розгулялась!

Rihanna ділиться світлинами у спідній білизні

Співачка TAYANNA знялась у соціальному ролику, який пропагує здоровий спосіб життя та відмову від звичок, які руйнують вас зсередини. "Будь-яка шкідлива звичка – це лише ілюзія самовираження. Я рада усвідомлювати, що наше молоде покоління замислюється над такими глибокими речами", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Мила співачка DUA LIPA виклала світлини з відпочинку. І поки більшість зірок віддають перевагу релаксу на березі моря, виконавиця катається на санчатах і бігає з хасюнами. Гортайте серію:

Майлі Сайрус не міняється. Співачка опублікувала у мережі провокативне фото, на якому вона голою ніжиться на сонечку. Єдині частини тіла, прикриті одягом, – голова та ноги. Ну і пікантне місце їй своєю лапою прикриває пес. У нас все!

Майлі Сайрус знову оголилася на фото

Наостанок залишимо вам фото спокусливої актриси Ольги Куриленко. 39-річна зірка не перестає вражати своєю відмінною фізичною формою!

Ольга Куриленко поділилась спекотним фото

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