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Ірина Федишин у латексі й Оля Цибульська у ковдрі: зірковий Instagram тижня
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
І ще: Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
Розпочнімо з новини, яка сколихнула весь шоу-бізнесовий простір світу. Дженніфер Лопес нарешті дочекалася на освідчення від свого коханого Алекса Родрігеса. Радісною новиною зі своїми прихильниками зірка поділилась на своєму Instagram. Гортайте цю зворушливу серію:
Ресторатор Микола Тищенко вирішив не зупинятися та продовжувати ділитися сонячними світлинами з відпочинку його сім'ї. Цього разу він показав, як його дружина та синочок, ну і, звісно ж, він за кадром, зустрічають Тайський світанок.
Мандрівниця Леся Нікітюк теж не відстає від свого колеги-ведучого. Красуня відпочиває в Єгипті, оглядаючи Сфінксів та фотографуючись біля пірамід.
На тижні Оля Цибульська нарешті влаштувала собі день релаксу. Поки синочок перебував під опікою люблячої бабусі, співачка показала своїм підписникам "сукню вихідного дня", яка ідеально поєднується з ліжком, халатом і відерцем морозива ;)
Чарівна співачка Ірина Федишин вразила своїх прихильників несподіваним образом. Виконавиця виклала цього тижня світлини, на яких вона позує біля піаніно у жовтому латексному костюмі. Підписники Ірини відразу ж засипали її компліментами, наголосивши на тому, як їй личить таке вбрання!
Це фото цього тижня сколихнуло частину українського Instagram. Слава Камінська поділилася на своїй сторінці в мережі світлиною, на якій вона позує в чорному боді, виставляючи на показ свої стегна та сідниці. І ми хочемо сказати, що ця матір двох дітей виглядає приголомшливо!
А ще на днях був день народження в учасника колективу Black Eyed Peas. Усіма любому will.i.am уже 44! З цієї нагоди співачка Фергі, яка колись була частиною колективу, виклала миле спільне фото з Вілом. Ми ж нагадуємо, що одними з хедлайнерів цьогорічного Atlas Weekend є хлопачки з Black Eyed Peas! Не пропустіть нагоди насолодитися їхнім виступом.
Ще одна світлина, яку цього тижня обговорювали всі. Переможниця торішнього Євробачення Нетта Барзілай з Ізраїлю з'явилася на публіці в екстремально відвертому боді, що неабияк вразили і її прихильників, і тих, кому вона відверто не подобається.
Добити вас ми вирішили серією світлин, які виклала Кім Кардашян. Цікаво, скільки часу потрібно провести перед дзеркалом, аби нанести такий шар гриму:
Якщо ви пригадуєте, Кончіта Вурст нещодавно кардинально змінила свій образ. У світ вона вийшла у вечірній сукні, але увага всіх була прикута до зачіски співачки. Вона вирішила поголитися наголо! Але, здається, на цьому вона вирішила не зупинятися. Зустрічайте сиву Кончіту Вурст. У нас все!
Наостанок залишаємо вам сонячну TARABAROVA з її піснею "Мені казково". Якщо ви ще не бачили яскравий кліп від Світлани, то ми наполегливо рекомендуємо це зробити!
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