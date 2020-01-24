Олег Скрипка та Христина Соловій – Зима: дивіться кліп несподіваного дуету

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка та співачка Христина Соловій презентували спільний кліп на пісню "Зима". Дивіться та насолоджуйтесь романтичною відеороботою українських зірок!

За словами виконавців, ідея створити спільну пісню виникла спонтанно, коли Олег Скрипку почув по радіо музику співачки. Зачарований її голосом, він запропонував Христині Соловій дует.

Це цікаво: Найкращі українські пісні 21 століття

Уже з першого дубля артисти записали чуттєву та ліричну композицію "Зима", сповнену таємничих настроїв, що навіяні романтичним холодом зими. "Але, як завжди буває в Олега Скрипки: весна прийде, розтане крига і буде воля чуттям, адже справжнє полум'я кохання завжди розтоплює лід", – йдеться в описі відео. Прикметно, що кліп до пісні "Зима", знятий у стилі легкого бароко, режисер Юрій Двіжон створив за один день. Дивіться:

Автором слів та музики композиції став Олег Скрипка, тож вона ввійде до сольного альбому лідера ВВ. "Часто, закохавшись, люди бояться зробить крок назустріч один одному. Саме тоді їхні емоції, як маріонетки, сковані страхом бути відштовхнутими чи незрозумілими. Через це герої з осторогою ідуть на зустріч один одному. Але інколи потрібно дати волю почуттям і звільнити їх від "крижаних кайданів", – коментують прем'єру виконавці.

Прем'єра кліпу

Текст і слова пісні ЗИМА

Манлива ти,

Мінливий я.

Можливо, ми надмірно,

Неймовірно, незумисно

Маримо у те,

Що мине зима,

Крижані окови

Щезнуть.

Не знаю чим,

Не знаю як.

Не знаю, чи буває

Грім лютневий, кришталевий.

Посеред ночі

Прокинеться байбак,

Колесо Сансари крутить.

І навіть ми з тобою

Зможемо повірить

В міфи.

Намарний біль,

Захмарний яв.

Нестримний яр жагучий,

Неминучий.

Напівзвучно,

Ніби під ногами

Вмить розверзнеться земля,

Заспіває в небі Янгол.

Туманний вир розвіється

Безжальний світ умиється

В льодах.

Невідлучно – я і ти.

Зоря світи.

Невід’ємно сповна,

Ув'язнені, заковані

В зимі.

Слухайте також: Время и Стекло, Потап і Michelle Andrade випустили святкову пісню