Найкращі українські пісні 21 століття: рейтинг ТОП 20 за версією премії YUNA

Організатори авторитетної української премії YUNA оголосили переможців спецпроєкту "20 знакових пісень за 20 років". Рейтинг композицій складений за результатами оцінювання музичних експертів. Слухайте улюблені хіти!

Оргкомітет премії YUNA обрав майже 80 треків, які вийшли у період з 1 січня 2000 року до 31 жовтня 2019 року. Серед усіх запропонованих синглів експерти обрали най-найкращі.

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До вашої уваги 20 найбільш знакових пісень українських виконавців двадцятиліття!

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)

Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)

Ірина Білик – Снег (2003)

Софія Ротару – Одна калина (2004)

Руслана – Дикі танці (2004)

Океан Ельзи – Без бою (2005)

Тіна Кароль – Выше облаков (2005)

Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)

Бумбокс – Вахтерам (2007)

SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя – На раЁне (2008)

Іван Дорн – Стыцамен (2010)

LOBODA – 40 градусов (2012)

The HARDKISS – Make-Up (2012)

Оля Полякова – Шлепки (2013)

ONUKA – Misto (2014)

Время и Стекло – Имя 505 (2015)

Джамала – 1944 (2016)

MONATIK – Кружит (2016)

KAZKA – Плакала (2018)

Додамо, що музичні експерти оцінювати пісні не за принципом власного смаку, а враховуючи насамперед масштаб впливу цих творів на українську сцену загалом або її окремі жанри, а також соціальну вагу композицій.

"Спецпроєкт "20 знакових пісень за 20 років" виник з нашого бажання закарбувати у пам'яті слухачів важливі сторінки сучасної музики в Україні XXI сторіччя. Ми обрали для цього експертів, які мають досвід роботи з нашим музичним процесом не менше ніж 15 років. Всі вони входять також до складу журі премії YUNA", – поділився співзасновник та генпродюсер премії YUNA Павло Шилько.

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