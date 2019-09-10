Олег Сенцов та Олександр Кольченко дають першу пресконференцію: дивитись онлайн

Колишні політв'язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко дають першу пресконференцію після повернення з російської в'язниці. Дивіться онлайн трансляцію!

Як заявив Олег Сенцов, він збирається жити в Києві та знімати кіно. За його словами, він готовий вернутись у Крим тільки на танках, тобто коли півострів буде звільнений від російської анексії. Олександр Кольченко теж заявив, що доки Путін при владі, до Криму повертатися він не буде.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ СЕНЦОВА ТА КОЛЬЧЕНКА – ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ:

7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ у форматі "35 на 35". Додому повернулись Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Роман Сущенко, Микола Карпюк, українські моряки та інші політв'язні.

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