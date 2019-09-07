Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся: повний список

7 вересня успішно відбувся обмін політв'язнями між Україною та Росією. До Києва прибув літак з 35 бранцями, яких незаконно утримували на території РФ. Крім 24 полонених моряків до нашої держави повернулися Олег Сенцова та інші. Ось повний список полонених.

35 українських полонених повернулися до України після обміну у форматі 35:35. Крім Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та 24 моряків до Києва прилетіли й інші політв'язні.

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Повний список українських політв'язнів, які повернулися з РФ:

Олег Сенцов Роман Сущенко Євген Панов Олександр Кольченко Станіслав Клих Микола Карпюк Павло Гриб Олексій Сізоновіч Володимир Балух Артур Панов Едем Бекіров Юрій Будзило В'ячеслав Зінченко Андрій Оприско Сергій Цибізов Андрій Артеменко Володимир Терещенко Євген Семідоцький Віктор Беспальченко Андрій Шевченко Володимир Варімез Михайло Власюк Богдан Головаш Сергій Чуліба Олег Мельничук Богдан Небилиця Владислаа Костишин Сергій Попов Юрій Без'язичний Роман Мокряк Андрій Ейдер Андрій Драч Володимир Лісовий Денис Гриценко Василь Сорока

Нагадаємо, що українські моряки ще у листопаді 2018 потрапили у полон, коли їхнє судно протаранив російський прикордонний корабель біля Керченської протоки. Українців заарештували в Криму та перевезли до московських СІЗО.

Що ж до Олега Сенцова. то українського кінорежисера затримали в Криму ще у 2014 році, звинувативши у підготовці терактів. У 2015 в Росії його засудили на 20 років за ґратами у колонії суворого режиму. Миколу Карп'юка також затримали у 2014, коли він їхав у Росії, звинувативши у злочинах проти російських військ у часи першої чеченської війни. Чоловікові присудили 22 з половиною роки ув'язнення.

Роман Сущенко – власний кореспондент Укрінформу, який майже три роки був незаконно ув'язнений в Росії.

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