На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся: повний список
-
- 50
7 вересня успішно відбувся обмін політв'язнями між Україною та Росією. До Києва прибув літак з 35 бранцями, яких незаконно утримували на території РФ. Крім 24 полонених моряків до нашої держави повернулися Олег Сенцова та інші. Ось повний список полонених.
35 українських полонених повернулися до України після обміну у форматі 35:35. Крім Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та 24 моряків до Києва прилетіли й інші політв'язні.
Більше: Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
Повний список українських політв'язнів, які повернулися з РФ:
- Олег Сенцов
- Роман Сущенко
- Євген Панов
- Олександр Кольченко
- Станіслав Клих
- Микола Карпюк
- Павло Гриб
- Олексій Сізоновіч
- Володимир Балух
- Артур Панов
- Едем Бекіров
- Юрій Будзило
- В'ячеслав Зінченко
- Андрій Оприско
- Сергій Цибізов
- Андрій Артеменко
- Володимир Терещенко
- Євген Семідоцький
- Віктор Беспальченко
- Андрій Шевченко
- Володимир Варімез
- Михайло Власюк
- Богдан Головаш
- Сергій Чуліба
- Олег Мельничук
- Богдан Небилиця
- Владислаа Костишин
- Сергій Попов
- Юрій Без'язичний
- Роман Мокряк
- Андрій Ейдер
- Андрій Драч
- Володимир Лісовий
- Денис Гриценко
- Василь Сорока
Нагадаємо, що українські моряки ще у листопаді 2018 потрапили у полон, коли їхнє судно протаранив російський прикордонний корабель біля Керченської протоки. Українців заарештували в Криму та перевезли до московських СІЗО.
Що ж до Олега Сенцова. то українського кінорежисера затримали в Криму ще у 2014 році, звинувативши у підготовці терактів. У 2015 в Росії його засудили на 20 років за ґратами у колонії суворого режиму. Миколу Карп'юка також затримали у 2014, коли він їхав у Росії, звинувативши у злочинах проти російських військ у часи першої чеченської війни. Чоловікові присудили 22 з половиною роки ув'язнення.
Роман Сущенко – власний кореспондент Укрінформу, який майже три роки був незаконно ув'язнений в Росії.
Читайте також: Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
16:56Науковці виявили ген лінощів: тепер усе ясно
-
16:33Моніка Белуччі приголомшила образом спокусливого демона
-
16:14Попри санкції: продажі смартфонів Huawei P30 б'ють рекорди
-
15:53Як побороти страх авіаперельотів: дієві поради
-
15:30Синоптики здивували прогнозом погоди на найближчий тиждень
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:147 причин не викидати ці маленькі пакетики з коробок з-під взуття
-
15:03Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні
-
14:53У Telegram з'явилась низка крутих фішок, які вам сподобаються
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
14:14Цікаві способи використання вершкового масла
-
14:00Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся: повний список
-
14:00Бабине літо 2019: коли і на скільки прийде потепління в Україну
-
13:55Немає сенсу смажити картоплю інакше: універсальний метод
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
13:19Заради цих знімків фотограф подорожував з бродячим цирком
-
12:45Три детективних серіали з родзинкою
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
12:01Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
-
11:42Даша Астаф'єва у пікантній фотосесії оголила груди
-
11:17Ознаки, які видають аристократичне походження
-
10:44Ці горіхи здатні повернути чоловічу силу
-
10:15Як виглядали відомі політики в молодості
-
09:46Один з ключових героїв більше не буде персонажем Marvel
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я
- 06 вересня
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
16:00Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
14:25Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі
-
11:28Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів
-
10:00Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
-
08:25Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
-
07:33Ранкові процедури, з яких варто починати день
- 05 вересня
-
22:52Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку
-
20:17Трійка найкращих серіалів з усього світу
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
-
15:51Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
12:10Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
08:29Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн
-
07:15Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
- 04 вересня
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
14:45Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь