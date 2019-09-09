Цю сторінку я веду особисто: Олег Сенцов показав свій єдиний акаунт у соцмережах

Звільнений з російського полону Олег Сенцов наголосив, що має лише одну сторінку в соцмережах, а всі інші акаунти з його іменем – фейкові. Дізнайтеся, де ж український режисер ділиться своїми думками та новинами!

Після повернення Олега Сенцова в Україну в мережі з'явились одразу кілька сторінок від імені звільненого політв'язня. Як пояснив режисер, це все – фейкові акаунти. Насправді він веде лише одну сторінку в Facebook, а от у Twitter він взагалі не зареєстрований.

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Інформацію про це Олег Сенцов опублікував у своєму Facebook-профілі, який з'явився ще 2011 року, а крайній пост у ньому був оприлюднений у квітні 2014 року – за місяць до незаконного затримання режисера в анексованому Криму.

"Невелика інформація стосовно моєї присутності в інтернеті. Це моя офіційна і єдина сторінка. В інших соцмережах і месенджерах я не представлений. Цю сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей, з якими знайомий особисто, спілкуюся або працюю. Дякую за увагу і розуміння. Всім гарного дня!" – написав він.

Згодом Сенцов також опублікував фотопідтвердження:

Відзначимо, що 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ у форматі "35 на 35". Додому повернулись Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Роман Сущенко, Микола Карпюк, українські моряки та інші політв'язні.