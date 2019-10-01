Холодна кров: трейлер фільму з Жаном Рено, зйомки якого проходили в Карпатах

У мережі показали трейлер трилера Холодна кров з відомим французьким актором Жаном Рено у головній ролі. Зйомки трилера проходили в українських Карпатах.

Стрічка розповідає про серійного вбивцю, який влаштував собі спокійну старість в будиночку на березі мальовничого гірського озера, де він живе на самоті. Але одного разу поруч з його будинком відбувається нещасний випадок: дівчина розбивається на мотосанях. І кілер, для якого вбити людину було звичайною справою, вперше рятує чиєсь життя.

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Зйомки картини проходили в українських Карпатах (національний парк "Синевир"), а також в США (Нью-Йорк) і Канаді. "Сюжет фільму зачепив мене атмосферою відчуженості. Озеро, ліс навколо і знову самотність. Мені подобаються персонажі такого типу. Природа Карпат – просто прекрасна! Всі українці, з ким ми спілкувалися під час зйомок, дуже тепло до нас ставилися, і я дійсно відчував себе щасливим", – ділиться своїми враженнями актор Жан Рено.

Фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а режисером картини став Фредерік Петіжан. На широких екранах глядачі зможуть побачити стрічку вже 17 жовтня.

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