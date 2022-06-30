Олег Псюк потрапив на обкладинку журналу Ukrainian People

Соліст гурту KALUSH Orchestra знявся для обкладинки журналу. Його тепер можна побачити у глянці Ukrainian People.

Про це Олег Псюк розповів у своєму інстаграмі. На світлині, яка на обкладинці, він позує у впізнаваному для всього світу образі. Не минулось і без фірмової рожевої панамки.

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Фронтмен гурту розповів, що сам журнал розповідає про історію, культуру, традиції, а також події в Україні. І він однозначно містить у собі актуальні для нашої держави публікації.

Вдячні нашим колегам з діаспори за довіру та працюємо далі на користь нашої держави, – підкреслив Псюк.

Зауважимо, що журнал Ukrainian People виходить у США. Він також має свій сайт. А аудиторією видання є українська діаспора, яка мешкає зараз у Сполучених Штатах.

Світлину для обкладинки зробив Воробйов Віталій. Він відомий співпрацею з багатьма українськими зірками.

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