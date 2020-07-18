Оладки з сочевиці: найкращий рецепт без борошна

У липні триває сезон кабачків, але ви вже переїли кабачкових оладок? Спробуйте оладки з сочевиці. Це абсолютно нове та нетипове поєднання інгредієнтів, які здивують вас та не залишать байдужими.

Ситні, дієтичні та неймовірно смачні оладки – це оладки з сочевиці. Приготуйте їх, коли набриднуть звичні кабачкові оладки. Вам захочеться з'їсти їх всі й одразу. Смачного!

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Оладки з сочевиці

Інгредієнти:

Червона сочевиця – 200 гр

Майонез чи майонезний соус – 2 ст. л.

Помідор – 1 шт

Зелена цибуля – 3 ст. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Сіль, перець, спеції – за смаком

Рецепт:

Сочевицю замочити на 5 годин. Потім злити воду та збити блендером. (НЕ варити.) Дрібно порізати помідор та подрібнити зелень. Додати майонез та розпушувач. З'єднати всі компоненти разом. Обсмажувати без масла на добре розігрітій антипригарній сковороді. Якщо у вас інша сковорідка, то смажте на олії.

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