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Блогер показав лайфхак з пластівцями, і це варто спробувати (відео)

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Як зробити пластівці смачнішими - фото 1
Як зробити пластівці смачнішими

Пластівці з молоком є доволі популярним сніданком в різних країнах світу, але мало хто знає, як правильно їх їсти. Це й показав молодий американський блогер.

Тіктокер зі США під ніком acebking активно веде свій відеоблог, за яким стежать понад мільйон осіб. А все тому, що юнак ділиться пародійними роликами, короткими записами зі свого життя та просто цікавинками. Нещодавно він показав крутий і дуже простий лайфхак з пластівцями, який підкорив TikTok.

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Повторити ідею для покращення смаку звичайного сніданку зможе кожен, адже потрібно просто висипати пластівці в тарілку та заморозити, а вже тоді залити молоком.

@acebking

my favorite food is cereal, so i had to try this ##fyp

♬ original sound - acebking

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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