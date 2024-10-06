Окуляри Meta Ray-Ban допоможуть не губити своє авто на парковці: відео з Цукербергом

Після заходу Meta Connect, що відбувся минулого тижня, компанія Meta запускає низку нових функцій на основі штучного інтелекту для своїх окулярів Meta Ray-Ban.

Оновлення, доступні через застосунок Meta View, вже почали працювати, а ще більше функцій з'явиться в найближчі тижні. Про це розповів портал Morning Toasts.

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Марк Цукерберг представив ці вдосконалення, щоб розширити можливості штучного інтелекту в окулярах Meta Ray-Ban, зробивши їх більш привабливими для користувачів. Оновлення зосереджені на покращенні користувацького досвіду, дозволяючи окулярам більш природно взаємодіяти з користувачами, від сканування QR-кодів до надсилання голосових повідомлень і навіть запам'ятовування корисних деталей, таких як місце, де ви припаркувалися.

Найпомітнішою функцією, яка впроваджується сьогодні, є здатність окулярів "запам'ятовувати" речі для користувача. У нещодавньому пості в Instagram Цукерберг продемонстрував це, запитавши свої окуляри, де він припаркувався, і окуляри відповіли точним місцем.

Цукерберг показав, як окуляри допомагають знайти авто: дивіться відео

Ця функція "фотографічної пам'яті" може бути корисною для повсякденних завдань, таких як запам'ятовування списків продуктів або деталей подій. Оновлення також покращує спосіб виклику штучного інтелекту. Тепер користувачам достатньо лише один раз сказати "Привіт, Мета", щоб розпочати розмову, і ШІ залишатиметься активним для подальших команд, не потребуючи повторної активації.

Хоча початкові оновлення доступні вже сьогодні, деякі довгоочікувані функції, такі як живий переклад і партнерство "Будь моїми очима" для користувачів з вадами зору, з'являться пізніше. Живий переклад дозволить користувачам вести розмови в режимі реального часу такими мовами, як іспанська, французька та італійська, а окуляри перекладатимуть їх на ходу. Функція "Будь моїми очима" дозволить користувачам транслювати відео волонтерам, які можуть допомогти їм у виконанні таких завдань, як читання вивісок або орієнтування в незнайомих місцях.

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Рішення Meta глибше інтегрувати штучний інтелект в окуляри Ray-Ban є частиною більш широкої тенденції вдосконалення технологій, що носяться. З новими оновленнями користувачі можуть розраховувати на більш природний, мультимодальний досвід роботи зі штучним інтелектом, коли окуляри завжди увімкнені і здатні розпізнавати об'єкти, сканувати QR-коди і пропонувати допомогу у виконанні повсякденних завдань. Ці окуляри, вартістю від 300 доларів, конкуруватимуть з аналогічними пропозиціями від таких компаній, як Google та Apple.