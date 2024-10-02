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"Розумні" окуляри замінять смартфони до 2030 року, – Цукерберг
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Марк Цукерберг, американський бізнесмен і голова, головний виконавчий директор і контрольний акціонер компанії Meta Platforms, спрогнозував, що до 2030 року смартокуляри замінять телефони.
Минулого тижня американський багатонаціональний технологічний конгломерат Meta, який раніше називався Facebook, оголосив про запуск нових окулярів доповненої реальності (AR) Orion. Orion – це найдосконаліші окуляри доповненої реальності (AR) від Meta, як заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг на щорічній конференції компанії Connect 2024, пише видання AIM.
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Це найдосконаліші окуляри, які коли-небудь бачив світ, вони дають змогу зазирнути в майбутнє, в якому розумні окуляри замінять смартфони як основний спосіб комунікації,
– заявив Цукерберг.
Окуляри доповненої реальності Orion
За словами Meta, нові окуляри Orion AR поєднують фізичний і віртуальний світи, допомагаючи користувачам бути більш присутніми у віртуальному світі, інтегруючи його з реальністю.
Марк Цукерберг, генеральний директор Meta, сказав: "Це фізичний світ, на який накладені голограми. Наразі, я думаю, правильніше дивитися на Orion як на машину часу, ці окуляри існують, вони приголомшливі і вони є проблиском майбутнього, яке, я думаю, буде досить захоплюючим".
Презентація смартокулярів Orion: дивіться відео
Крім того, нові окуляри дозволять користувачам мати різноманітний цифровий досвід і забезпечать великий 3D-візуальний дисплей. Виготовлені з магнієвого сплаву і живляться від спеціального кремнію, розробленого компанією Meta, легкі окуляри підходять як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання, дозволяючи людям чітко бачити обличчя, очі і вираз обличчя один одного.
Компанія Meta заявила, що її нові розумні окуляри оснащені передовими технологіями та голографічними дисплеями, які забезпечують чудові можливості доповненої реальності. Нові окуляри Orion підтримуватимуть голосові команди, відстеження очей і рук, а також матимуть браслет для свайпів, кліків і прокрутки.
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Цукерберг вважає, що розумні окуляри зменшать кількість людських помилок, покращать візуалізацію даних та відстежуватимуть стан здоров'я користувачів. Однак перед компанією стоять значні виклики, такі як комфорт, сумісність з іншими окулярами, час автономної роботи та безпека даних. Ці виклики необхідно вирішити, щоб розумні окуляри успішно замінили смартфони до 2023 року, як очікують Цукерберг і Мета.
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