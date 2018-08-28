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Оксана Марченко вперше прокоментувала участь у шоу Танці з зірками

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Марченко - учасниця шоу Танці з зірками 2 - фото 1
Марченко - учасниця шоу Танці з зірками 2

Телеведуча Оксана Марченко стала найскандальнішою учасницею шоу Танці з зірками 2018. Попри всі суперечки, вона таки вийшла на паркет і в першому прямому ефірі виконала вальс зі своїм парнером Дмитром Чапліним.

Оксана Марченко прийняла виклик від Лесі Нікітюк та погодилася на участь у шоу Танці з зірками 2018, незважаючи на протестну заяву журналістів ТСН та обурення громадськості. Нагадаємо, що ведуча є дружиною Віктора Медвечука – лідера проросійської організації "Український вибір" та кума президента РФ Путіна.

Тут більше: Гендиректор 1+1 висловився з приводу участі Оксани Марченко у Танцях з зірками

Марченко зізналася, що їй знадобилося чимало часу, щоб дати згоду на участь в Танцях. Вона боялася, що не зможе навчитися танцювати або ж не встигне добре підготуватися.

Було багато причин відмовитися, і одна з них – вік. Чи добре мені "танцювати"? Я понад 20 років працюю на сцені, у прямих ефірах, знімаюся в різних проектах і завжди покладалася на себе і на своє "слово", адже до сих пір у мене був зв'язок з глядачем за допомогою слова, спілкування, думки. Але як це висловити тілом? Чи зрозуміють мене люди, чи вдасться мені знайти спільну мову з партнером? І тут мені надіслали відео з танцюючим під Майкла Джексона морським левом. Ну раз навіть він навчився танцювати – то і у мене вийде! – прокоментувала зірка.

Оксана Марченко також подякувала своєму парнеру Дмитру Чапліну за те, що він повірив у її сили та допоміг перебороти страх.

Дивіться відео виступу Марченко і Чапліна в 1 випуску шоу Танці з зірками:

Дивіться також: Чим вразив 1 випуск шоу Танці з зірками 2018

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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