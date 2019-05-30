Окрошка на кефірі: рецепт холодного супу

Які продукти потрібно для окрошки? Чим заливати окрошку? Дізнайтеся у нашій статті, як готувати холодний літній суп – окрошку.

Скоро настане спекотне літо, тому гарячі супи будуть не дуже популярними стравами жаркого сезону. Тому ловіть смачний рецепт прохолодного супу!

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Інгредієнти:

огірок

2 пучки редиски

2 авокадо (або картоплини, якщо хочете)

зелень: кріп, петрушка, цибуля

сік лимона

чорна сірчана сіль – вона додає яєчного смаку (можна і без неї)

чорний перець

Рецепт:

Все нарізаємо.

Заливаємо кефіром.

Заправляємо спеціями.

Потрібно дати настоятися й окрошка готова.

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