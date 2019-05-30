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Окрошка на кефірі: рецепт холодного супу

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смачна окрошка - фото 1
смачна окрошка

Які продукти потрібно для окрошки? Чим заливати окрошку? Дізнайтеся у нашій статті, як готувати холодний літній суп – окрошку.

Скоро настане спекотне літо, тому гарячі супи будуть не дуже популярними стравами жаркого сезону. Тому ловіть смачний рецепт прохолодного супу!

І ще: Ось як приготувати смачний розсольник

Інгредієнти:
  • огірок
  • 2 пучки редиски
  • 2 авокадо (або картоплини, якщо хочете)
  • зелень: кріп, петрушка, цибуля
  • сік лимона
  • чорна сірчана сіль – вона додає яєчного смаку (можна і без неї)
  • чорний перець
Окрошка на кефірі: рецепт холодного супу - фото 330400
Рецепт:
  • Все нарізаємо.
  • Заливаємо кефіром.
  • Заправляємо спеціями.
  • Потрібно дати настоятися й окрошка готова.

До теми: Простий сирний суп з копченостями: краще не буває

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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