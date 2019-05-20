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Простий сирний суп з копченостями: краще не буває

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Як приготувати смачний сирний суп - фото 1
Як приготувати смачний сирний суп / vsebydetvanilno

Рецепт ідеального сирного супу. Потіште себе та своїх рідних чудовим смаколиком!

Цей суп виходить ситний, з ніжними вершково-сирними нотками, смачний, ароматний, будьте готові, що на аромат з кухні підтягнеться вся сім'я!

І ще: Так можна приготувати будь-яке м'ясо: простий рецепт у мультиварці

Інгредієнти:

  • вода 1,5 л
  • картопля 500 г
  • цибуля 150 г
  • морква 200 г
  • ребра свинячі копчені 300 г
  • сіль 1/2 ч.л.
  • чорний перець за смаком
  • плавлений сир 120 г
Смачного! - фото 328855
Смачного!

Як приготувати смачний сирний суп:

  1. Картоплю поріжемо кубиками, моркву натремо на крупній тертці, цибулю поріжемо кубиками. Копчені свинячі ребра розріжемо.
  2. У мультиварку кладемо картоплю, цибулю, моркву, ребра, додаємо сіль, чорний перець, плавлений сир. Заливаємо водою і все перемішуємо.
  3. Обираємо програму суп, встановлюємо час 1 годину. Ароматний, смачний суп готовий, відкриваємо мультиварку і подаємо до столу!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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