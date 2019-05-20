Простий сирний суп з копченостями: краще не буває

Рецепт ідеального сирного супу. Потіште себе та своїх рідних чудовим смаколиком!

Цей суп виходить ситний, з ніжними вершково-сирними нотками, смачний, ароматний, будьте готові, що на аромат з кухні підтягнеться вся сім'я!

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Інгредієнти:

вода 1,5 л

картопля 500 г

цибуля 150 г

морква 200 г

ребра свинячі копчені 300 г

сіль 1/2 ч.л.

чорний перець за смаком

плавлений сир 120 г

Смачного!

Як приготувати смачний сирний суп:

Картоплю поріжемо кубиками, моркву натремо на крупній тертці, цибулю поріжемо кубиками. Копчені свинячі ребра розріжемо. У мультиварку кладемо картоплю, цибулю, моркву, ребра, додаємо сіль, чорний перець, плавлений сир. Заливаємо водою і все перемішуємо. Обираємо програму суп, встановлюємо час 1 годину. Ароматний, смачний суп готовий, відкриваємо мультиварку і подаємо до столу!

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