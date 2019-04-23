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Океан не мовчить: Вакарчук анонсував нестандартний концерт на День Києва

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Вакарчук проведе концерт у Києві - фото 1
Вакарчук проведе концерт у Києві

Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук запропонував провести безкоштовний концерт у столиці на день міста Києва під назвою "Океан не мовчить – не мовчіть і ви". Перші деталі читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Музикант Святослав Вакарчук записав відео на галявині Національного комплексу "Експоцентр України" (колишній ВДНГ), на якому розповів, що проходив повз, коли у нього виникла несподівана ідея. Виконавець запропонував провести раптовий безкоштовний концерт "Океану Ельзи" на день Києва, 26 травня. Запис з'явився на офіційній сторінці гурту в соцмережі Facebook.

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"При цьому зробити сцену на 360 градусів, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, ніякої VIP-зони, демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Мені здається, що це класна ідея, я хочу спитати, що думаєте ви", – відзначив Вакарчук, додавши, що це питання не лише до фанатів, а й до його колег-музикантів з Океану Ельзи, які ще не в курсі такої ідею.

Святослав також запропонував назвати виступ "Океан не мовчить не мовчіть і ви".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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