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Океан Ельзи виступив на Пішохідно-велосипедному мосту в Києві: потужне відео

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Океан Ельзи дав мініконцерт у Києві - фото 1
Океан Ельзи дав мініконцерт у Києві

Гурт Океан Ельзи у своєму телеграмі оголосив про спонтанний мініконцерт. Його колектив влаштував на Пішохідно-велосипедному мосту у Києві. Дивіться потужне відео виступу, яке пробирає до мурашок.

Про свій виступ Океан Ельзи оголосив на телеграм-каналі. Так, о 15:00 почався мініконцерт, який колектив дав усім, хто встиг підійти до місця зустрічі.

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Океан Ельзи заспіває декілька пісень, просто разом з нами усіма. Ми тут. Ми разом. Ми сильні й об'єднані, – йдеться у повідомленні.

Акустичний концерт Океану Ельзи тривав близько 20 хвилин. А сам гурт виконав пісні "Еверест", "Човен" й інші композиції. Судячи з відео, на виступі було кількасот людей, які з радістю не лише слухали улюблений гурт, а й підспівували йому.

"Штовхалися, матюкалися і нервували – так люди реагували на місце, яке вибрали для концерту. А ще хитався міст. Фінальна пісня "Все буде добре" – кайф. Я плакала. Натовп співав. Але якось тихо. Рада, що сходила", – написала у мережі Наталка Щука, авторка відео.

На відео, опублікованим Суспільним, можна побачити, як Океан Ельзи разом з безліччю фанатів співає культову пісню "Все буде добре". Нею й завершився виступ колективу на мості. Дивишся на цей ролик і миттєво стає якось спокійно на душі.

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