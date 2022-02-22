Wardle – військова версія вірусної гри, яка може врятувати життя цінними порадами

З початку 2022 року світ шаленіє від Wordle – щоденної гри у слова. Тепер же з'явився український аналог – Wardle. Розповідаємо далі, у чому його особливість.

Як і в оригінальній грі Wordle та у її українській адаптації Словко, у Wardle потрібно відгадувати слова. Лише є один нюанс: усі вони повинні стосуватися військової тематики.

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Тут чуваки зробили вордл, але загадують лише слова, що пов'язані з війною і відгадавши слово ви отримаєте також інструкцію для цивільних на ту чи іншу тему https://t.co/UiqNbJVbEj — Petro Nek (@mrpetruccio) February 22, 2022

Хто створив Wardle

McCann Kyiv та волонтерська група #Миготові запустили цю гру, мета якої – підготувати українців до дій за умов можливої ​​війни.

Щодня на wardle.com.ua потрібно відгадувати одне слово. Воно пов'язане з підготовкою до війни. Кожне слово підкріплене короткою порадою з брошури "Як діяти у кризовій ситуації".

Як грати у Wardle

Вам дається шість спроб вгадати слово дня з 5 літер. У верхній рядок треба вписати будь-яке слово.

Якщо букву ви вгадали правильно, і вона розташована на своєму місці, то підсвітиться зеленим кольором.

Якщо буква є в слові, але на неправильному місці – підсвітиться жовтим.

Якщо букви немає в слові, вона залишиться сірою.

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