Океан Ельзи показали унікальні кадри з Олімпійського

На офіційній Twitter-сторінці музиканти розмістили кілька знімків, подякувавши шанувальникам за підтримку.

Учасники гурту "Океан Ельзи", які у День Незалежності України, 24 серпня, виступили з масштабним концертом в центрі Києва, поділилися унікальними кадрами з НСК "Олімпійського". На стадіоні, згідно з попередньою інформацією, зібралося близько 100 тисяч глядачів.

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"Любимо вас. Дякую!" – коротко зазначили під постом. При цьому музиканти пообіцяли незабаром поділитися подробицями про минулий вечір.

На знімках відображено поле і трибуни, заповнені слухачами.

Кадри з концерту Океану Ельзи на День Незалежності

Кадри з концерту Океану Ельзи на День Незалежності

Кадри з концерту Океану Ельзи на День Незалежності

Кадри з концерту Океану Ельзи на День Незалежності

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