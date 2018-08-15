Океан Ельзи – Скільки нас: нова потужна пісня, від якої мурахи по шкірі

Популярний український гурт Океан Ельзи випустив свій третій трек у 2018 році. Нова пісня ОЕ під назвою "Скільки нас" має потужний соціальний підтекст. До вашої уваги аудіо і текст композиції, яка вразить вас до глибини душі.

Автором слів та музики пісні "Скільки нас" традиційно виступив лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Відзначимо, що ОЕ вже майже рік не гастролюють, а першим їхнім виступом у 2018-му стане концерт до Дня Незалежності в Києві.

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Попри концертну паузу, колектив потішив шанувальників синглами "В небо жене" та "Без тебе". Нова пісня "Скільки нас" стала третьою композицією за цей рік. "Зазвичай, музиканти розказують, про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці "скільки нас" – "?" чи "!", – зазначили Океани.

Океан Ельзи – Скільки нас – слухати прем'єру онлайн:

Текст і слова пісні "Скільки нас"

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час



Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас...

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