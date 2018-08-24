Концерт Океану Ельзи на День Незалежності: відео виступу

24 серпня Океан Ельзи провів концерт до Дня Незалежності у Києві на НСК "Олімпійський". Дивіться відео виступів легендарного гурту!

Океан Ельзи 24 серпня виступив на НСК "Олімпійський". Трансляцію заходу провели українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, які є однією із найулюбленіших пар українського шоу-бізу. Особливим гостями концерту також стали діджей Katro Zauber зі спеціальним сетом українських пісень і ДахаБраха, які виступили перед ОЕ.

І ще: 27 пісень Незалежності, які знає кожен українець

Відзначається, що спеціально до виступу Вакарчука у Києві звели гігантську сцену, яка нагадує хвилю. До слова, на концерті ОЕ презентував новий трек "Як багато нас", а також концертні версії "Без тебе" та "У небо жінка". Цей концерт відрізняється ще тим, що на величезному екрані показували текст новинки, щоб увесь стадіон фанатів зміг підспівувати.

Концерт Океану Ельзи на День Незалежності: відео виступу

Перша частина концерту Океану Ельзи до Дня Незалежності:

Друга частина концерту Океану Ельзи до Дня Незалежності:

Читайте також: Парад на День Незалежності 2018: повне відео