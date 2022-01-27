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Океан Ельзи – Весна: насолоджуйтеся романтичною новинкою гурту

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Океан Ельзи - фото 1
Океан Ельзи

Український гурт Океан Ельзи презентував сингл Весна та теплий, зворушливий кліп до нього. Свіже відео нагадує нам, що незабаром весна, а отже життя завирує яскравими фарбами. Насолоджуйтесь!

Океан Ельзи. Київ. Весна в січні. Аполлінер. Верлен. Рембо. Париж і міст Мірабо – саме такий оригінальний склад творців, міст, країн, історій зустрілись у новій роботі Океанів, пише Радіо MAXIMUM.

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Тема весни – як відродження, кохання, перемоги, оновлення - не нова для гурту. "Мабуть, оскільки я народився і перший свій подих зробив навесні, це нарівні підсвідомого. Для мене ця пора – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку", – пояснює Святослав Вакарчук.

Разом із синглом вийшло і відео до нього. Це мила та романтична історія двох сніговиків, що мають знайти одне одного до початку весни. Режисер, автор ідеї – Іван Шоха, для якого це є перша робота з Океаном Ельзи.

ОЕ продовжують роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень і тепер думають над тим, які з цих речей включати на свій майбутній альбом, що вийде вже навесні цього року. На підтримку альбому заплановано великий дворічний тур.

Океан Ельзи – Весна, слухати онлайн:

Весна – Океан Ельзи

Дофаміновий камбек
Все не йде і не йде
Замела зима мій трек –
Ледве видно сліди
Я чекатиму тебе на моїй новій планеті
Я чекатиму тебе тільки ж ти прийди

Моя весна, весна, весна
Цього разу не забудь мене весна
Весна, весна, весна

Алягер ком алягер
Знаю я, знаєш ти
Мій Гійом Аполлінер
Під Мостом Мірабо
Я чекатиму тебе, бо ти одна на всій планеті
Знаєш, як любив Верлен, як хотів Рембо

Моя весна, весна, весна
Цього разу не забудь мене весна
Весна, весна, весна

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