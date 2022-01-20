Найкраща колаборація: Alyona Alyona, Саніна, Пивоваров та ONUKA випустили трек "Твій день"

Початок року вже потішив потужною колаборацією – Alyona Alyona, Артем Пивоваров, Юлія Саніна та ONUKA презентували неймовірну пісню "Твій день", яка стала саундтреком до української комедії "Найкращі вихідні". Слухай новинку та дивись кліп онлайн на Радіо MAXIMUM!

Вже 2 лютого в усіх кінотеатрах вийде на екрани нова комедія "Найкращі вихідні", саундтрек до якої створили одні із найкрутіших українських виконавців. Несподіваний спільний трек "Твій день" об'єднав Юлію Саніну, Alyona Alyona, Артема Пивоварова та ONUKA, пише Радіо MAXIMUM.

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До слова, вперше композиція пролунала ще зі сцени Atlas Weekend влітку 2021, а напередодні учасники колаборації запросили фанатів долучитись для зйомок фінальної сцени стрічки. Це справді унікальне явище для українських стрічок, а у світових таке можна побачити у таких картинах, як "Богемна рапсодія" та "Народження зірки". Та й у кліпі можна оцінити найяскравіші моменти з промо до комедії.

alyona alyona, Юлія Саніна, ONUKA, Артем Пивоваров – Твій день, дивіться кліп онлайн:

"Це робота виключно українських виконавців, ми зробили 100 відсотковий український продукт. Історія фільму розгортається в Києві і, частково, – на фестивалі, де звучить різна музика, на різний смак – саме це все і надихнуло мене об'єднати чотирьох різних, різножанрових артистів і всі разом ми створили "Твій день". Не хочеться спойлерів, але виконання пісні стане кульмінаційним моментом у фільмі. "Найкращі Вихідні" з 02.02.2022 – наймузичніша комедія року", – Євген Філатов, композитор треку та саундпродюсер комедії "Найкращі Вихідні".

Найкращі вихідні, дивіться трейлер фільму онлайн:

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