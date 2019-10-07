Океан Ельзи – Перевал: слухай саундтрек бойовика Захар Беркут

Океан Ельзи випустив кліп на пісню Перевал, яка стала саундтреком до українського бойовика Захар Беркут. Дивіться атмосферне відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт Океан Ельзи нарешті потішив фанатів новим хітом "Перевал", який став одним із саундтреків до української стрічки Захар Беркут за участю голлівудських зірок. Команда Святослава Вакарчука презентувала атмосферний кліп з уривками з майбутньої картини, прем'єра якої запланована вже на 10 жовтня.

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"Історія Захара Беркута та відважних тухольців – це історія про одну з головних речей у світі – про мужність. Про мужність чоловіків, жінок, дітей. Про ту саму мужність, що не раз всім нам допомагала подолати не один крутий поворот долі, не один перевал. Круто, що цю історію розповіли знов, прямо зараз. І саме про це наша нова пісня. Я вже бачив робочі матеріали фільму, це правда круто. Дуже чекаю на його прем’єру!", – зізнається сам Вакарчук.

Дивитись онлайн новий кліп Океан Ельзи – Перевал:

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