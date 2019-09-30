Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять

Нова українська музика продовжує тішити. Вересень 2019 став багатим на якісні прем'єри, тож ми зібрали найкращі пісні. Потужний кліп THE HARDKISS, іронічний альбом Jerry Heil та прониклива робота гурту Друга Ріка – нумо слухати сучасні українські пісні!

Плейлист хітів вересня включає новинки різних жанрів, тож ви точно знайдете композицію до душі. Слухайте свіжі українські пісні та дивіться нові кліпи на Радіо МАКСИМУМ!

Нова українська музика 2019 (вересень)

The Hardkiss – Жива

Кліп на перший сингл "Жива" з майбутнього альбому The Hardkiss став хітом мережі. У магнетичному відео Юлія Саніна вразила перевтіленням у вампірку. Чорні лінзи, кров та похмура історія кохання і ненависті – це треба побачити на власні очі:

Друга Ріка – Сьомий день

Гурт "Друга Ріка" випустив зворушливий кліп на пісню "Сьомий день" з альбому "Піраміда". Головними героями відео стали фронтмен групи Валерій Харчишин та ведуча Яніна Соколова, яка поборола рак. "Живіть на повну. Вірте. Любіть. І тримайте один одного, щоб не сталося у вашому житті", – звернулася до глядачів Соколова.

Бумбокс – альбом "Таємний код: Рубікон"

Бумбокс потішив шанувальників першою частиною довгоочікуваної платівки "Таємний код Рубікон", яка стала першою після 6-річної перерви! У плейлист ввійшли сім пісень, більшість яких вже відома слухачам. Серед них: "Тримай мене" з гуртом The Gitas, переспів "Ангела, як я" гурту "Крихітка", "Дрантя", "Безодня" з Тіною Кароль, "ДШ", "Твій на 100%" та "Побачимось".

alyona alyona – Булінг

Українська реперка alyona alyona випустила у вересні два нові кліпи. У першій відеороботі на пісню "Булінг" зірка порушила актуальну тему насильства та насмішок у школі, закликавши всіх любити себе.

Завтра

У пісні "Завтра" alyona alyona заспівала про своє насичене життя, у якому вона не знає, де має бути завтра. "Дні пролітають, єдиний потік зими й літа, зійде сотні потів, я сотні разів залишатиму дім, щоб бути корисною в цьому житті", – ділиться реперка.

СТАСІК – Колискова для ворога

Виконавиця СТАСІК (Анастасія Шевченко, ветеранка війни на Донбасі) презентувала свою третю роботу під назвою "Колискова для ворога", яка одразу ж викликала ажіотаж у мережі. Пронизливий та потужний трек охрестили нічим іншим, як справжнім закляттям. "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею, станеш сам моєй землею, спи"... – звертається СТАСІК до ворогів України.

Alina Pash & Freel – Не пили

"Не пили" — історія про повагу. Цей трек Аліна Паш створила спільно з репером Андрієм Шалімовим на псевдо Freel. Новинка створена на підтримку громадсько-просвітницької кампанії "Почути один одного", яка покликана руйнувати гендерні стереотипи. Це трушний реп про рівність жінок і чоловіків:

Ivan NAVI – Коли Нема Тебе

Співак Ivan NAVI (Іван Сяркевич) випустив перший сольний сингл після релізу дебютного альбому, і в ньому відчувається нове звучання. "Коли Нема Тебе" – найліричніший трек в репертуарі виконавця! У кліпі артист також з'явився у новому образі – Ivan NAVI без фірмової кепки спробував себе у незвичному амплуа, перевтілившись у пілота літака.

O.TORVALD feat. YULIA YURINA – Роздягни мене

Найспекотніша колаборація вересня! Гурт O.Torvald та солістка YUKO Юлія Юріна випустили ефектне відео на пісню "Роздягни мене". Вперше трек презентували на цьогорічному Atlas Weekend, де у фіналі солісти гуртів поцілувались. Кліп частково продовжує цю тему, а його режисером став молодий Delta Arthur, який відомий роботами для alyona alyona.

Жадан і Собаки – альбом "Мадонна"

Колектив "Жадан і Собаки" випустив свій п'ятий студійний альбом під назвою "Мадонна". У платівку ввійшли 10 потужних треків, серед яких є як уже добре відомі пісні, так і свіжі новинки. Над альбомом харківський ска-панк проєкт працював протягом останніх двох років. За словами музикантів, "Мадонна" стала для групи справжнім проривом і є на сьогодні найкращим їхнім альбомом.

Jerry Heil – альбом "Я – Яна"

Справжня зірка мережі Jerry Heil (Яна Шимаєва) представила дебютний альбом "Я – Яна", який складається з 8 пісень. Крім хітів "Охрана, отмєна", "Натверкай" і "Вільна каса", світ побачили ще 5 новинок – "Хостел монстрів", "Білі кроси", "Хукабар", "Кубіки рубіка" та "Пйана жінка". Зацініть!

TVORCHI – Не танцюю

За допомогою легкої іронії учасники проєкту TVORCHI закликають не бути нудними і вміти отримувати задоволення від життя. Їхній трек розповідає про типового "містера серйозність", який вічно має мільйон відмазок, щоб не йти на тусовку. "Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті", — співає втомлений від життя герой кліпу "Не танцюю".

Курган feat Agregat & Даша Астаф'єва – Gabeli

Харківський гурт випустив черговий хіт-мем Gabeli. У кліпі "Курган & Agregat" разом із Дашею Астаф'євою намагаються зробити нашу осінь "красівой і романтічной". "І єслі кукушка вам скаже, шо вам скоро прийдуть габелі, то просто пошліть її подальше", – рекомендують хіп-хопери. Слушна порада ;)

Павло Зібров – Вуса-Бренд

Павло Зібров повернувся в український шоу-біз новим стьобним хітом. Пісню "Вуса-бренд" легендарний артист випустив спільно зі співаком і саунд-продюсером Julik (Назар Гук). Як зрозуміло з назви новинки, у запальному синглі найвідоміший вусань нашої країни співає про свою головну фішку!

Голосуйте, яка пісня вересня є у вашому плейлисті!

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