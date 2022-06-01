ALEKSEEV презентував пісню-присвяту "Мама" у день захисту дітей

Український співак ALEKSEEV випустив нову музичну роботу, від якої мурашки йдуть по шкірі. Слухайте зворушливий трек "Мама"!

"Мама" – новий сингл від співака ALEKSEEV. Саме у День захисту дітей артист представляє нову музичну роботу. Це присвята матерям, які завжди є прихистком і сховком від будь-якої біди.

І ще: Maneskin влаштували справжнє полювання на модель у кліпі Supermodel

Відео на трек зняли у самому серці Києва. ALEKSEEV заспівав символічно на фоні неба та поєднав зі зворушливими кадрами дітей та жінок біженців, які тікали від смерті на рідній землі.

"Мама і є найпершим і найнадійнішим захистом кожної дитини: шестирічного Влада з Бучі мама Марина захищає з небес і дякує йому щоразу, коли він приносить їжу на місце її поховання, тримісячна Кіра разом з мамою Валерією з Одеси так і залишились нерозлучними на всю вічність і вже там їм нічого не загрожує, а мільйони матерів рятують своїх чад щодня, чи в Україні, чи за її межами", – прокоментував ALEKSEEV.

До слова, незабаром співак візьме участь у ряді благодійних європейських акціях та концертах на підтримку України: Прага. Лондон, Вільнюс та інші.

Слухати пісню ALEKSEEV – Мама:

До теми: Наталя Могилевська – Я вдома: дивіться кліп на нову щемливу пісню про війну