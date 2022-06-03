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Артем Пивоваров та DOROFEEVA випустили щемливу пісню "Думи" на вірш Шевченка
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Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва презентували чуттєвий кліп на пісню "Думи", створену на основі вірша Шевченка. Дивіться відео та дізнавайтесь текст далі.
Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров здивували прихильників несподіваним дуетом, разом записавши особливий трек "Думки" за віршем Тараса Григоровича Шевченка. Як зауважують музиканти, це "вічна класика української літератури, що актуальна й зараз", пише Радіо MAXIMUM.
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Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи у безперервному потоці інформації, намагаємося заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці зі своїми думками, з якими буває складно. Та ми маємо усвідомлювати, що кожен українець з усіма його переживаннями й складнощами потрібен своїй країні як ніколи. Україна - наша ненька, що приймає нас такими, якими ми є. Вона живе всередині нас. І те саме ми хочемо бачити в наших дітях, – ділиться Артем.
Особливий кліп у чорно-білих кольорах передає весь біль українців, яким довелось покинути домівки через війну, а також надію у світле майбутнє.
Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш – саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами по Європі, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною, за Києвом, за домом, за своїми людьми, за українцями…Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в цих “думах”, допомогти собі, один одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код. Зараз надважлива місія в тому, щоб українська культурна спадщина жила та голосно звучала! – відзначає Дорофєєва.
Артем Пивоваров та DOROFEEVA – Думи, дивіться кліп онлайн:
Текст пісні Артем Пивоваров та DOROFEEVA – Думи:
Думи... Думи мої, думи,
Лихо мені з вами!
Чом вас вітер не розвіяв?
Думи... Думи мої, думи,
Лихо мені з вами!
Там квіти мої, діти мої...
Чи заплаче серце одно
На світі усім, як і я з вами?
Думи... Думи мої, думи,
Лихо мені з вами!
Чом вас вітер не розвіяв?
Думи... Думи мої, думи,
Лихо мені з вами!
Моя, моя Україно!
Привітай же, ненько, ти
Свою, свою ти дитину
І думи мої, думи мої,
Думи мої, думи мої!
Мої думи!
Думи мої, мої думи!
Мої думи!
Думи мої, мої думи!
Мої думи!
Думи мої, мої думи!
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