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Оголену Беллу Хадід "розфарбували" під час тижня моди у Парижі – відео

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Белла Хадід стала зіркою тижня моди у Парижі - фото 1
Белла Хадід стала зіркою тижня моди у Парижі / instagram.com/bellahadid

Дизайнери постійно змагаються у креативності під час тижнів моди. Цього разу у Парижі на очах в публіки французький бренд Coperni влаштував перформанс з нанесенням "рідкої сукні" на майже голу модель Беллу Хадід.

Французький модний дім Coperni вирішив неабияк здивувати своїх шанувальників, тому під час тижня моди у Парижі організував прямо на подіумі перформанс з "рідною тканиною". Зіркою цього незвичайного видовища стала оголена Белла Хадід, яку розфарбували спеціальним білим спреєм, що згодом став сукнею, пише Радіо MAXIMUM.

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Біла речовина складається з синтетичних та бавовняних волокон, які змочено у полімерному розчині. Саме він під час контакту зі шкірою починає випаровуватись, створюючи цілком реальний одяг. "Мокра тканина" є розробкою компанії Fabrican та іспанського дизайнера Манеля Торреса.

Тож після "розфарбовування" Белла Хадід постала перед публікою в ефектній білій сукні з відкритими плечима та ефектним розрізом.

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