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Оголена Ірина Шейк позувала для Vogue

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Ірина Шейк - фото 1
Ірина Шейк / instagram

Супермодель Ірина Шейк знялася для Vogue Czechoslovakia. Шанувальники у захваті від нового фото красуні!

Відома супермодель Ірина Шейк навіть попри карантин продовжує активно зніматися для різних глянців. Так, наразі зірка стала героїнею листопадового випуску журналу Vogue Czechoslovakia і прикрасила його обкладинку, знімком якої поділилася у своєму Instagram.

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Цікаво, що на знімку знаменитість позує повністю голою, стоячи в кам'яній вазі. Інтимні місця Ірина прикрила блакитними тарілками з золотим орнаментом. У замітці модель зазначила авторів зйомок, якими стали брати Лука і Алессандро Мореллі, а також стиліста і візажиста. Шанувальники були в захваті від оголеного фото зірки для обкладинки, про що написали у коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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