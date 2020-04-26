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У Німеччині футболістам запропонували відмовитися від сексу, і ось чому

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У Німеччині футболістам запропонували відмовитися від сексу, і ось чому - фото 1

З відновленням спортивних заходів в умовах пандемії коронавірусу не все так просто. І у німецькій Бундеслізі склали спеціальні правила поведінки, в яких згадується про особисте життя футболістів.

Керівництво німецького футболу включило у свої вимоги деякі побажання. Так, футболістам запропонували відмовитися від сексу і поцілунків зі своєю другою половинкою заради безпеки одноклубників і членів тренерського штабу.

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У Німеччині футболістам запропонували відмовитися від сексу, і ось чому - фото 400280

Крім того, є і більш прийнятні правила. Перед прибуттям на матчі у всіх гравців будуть вимірювати температуру, а на стадіоні або клубній базі заборонять користуватися чужими речами: пляшками для напоїв, екіпіровкою, засобами особистої гігієни. Пресконференції, командні фотографії та традиційні рукостискання будуть заборонені. Також є обмеження щодо кількості присутніх: на стадіонах можуть перебувати не більше як 300 осіб одночасно.

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Джерело: dailymail
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