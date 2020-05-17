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Оголена Хейлі Бібер у сауні розбурхала Instagram (фото)

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Хейлі Бібер у бікіні - фото 1
Хейлі Бібер у бікіні / @yanakalina

Відома модель і дружина Джастіна Бібера Хейлі знову похизувалась розкішною фігурою у крихітному бікіні. Ця дівчина намагається проводити час в самоізоляції з користю для себе і свого тіла.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою. У вільний час дівчина також веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 27 мільйонів користувачів. Зараз племінниця відомого актора Алека Болдвіна також дотримується самоізоляції, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Нещодавно красуня опублікувала ефектне фото у сауні, де позує у червоному купальнику та прикриває обличчя руками. Вона додала, що пітніє на карантині, але мало хто звернув увагу на це, адже білявка з розкішною фігурою справді знає, як зробити вдалий кадр навіть у такому місці.

instagram.com/haileybiebe - фото 404482
instagram.com/haileybiebe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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