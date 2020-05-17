Зваблива Емілі Ратажковскі показала ідеальну фігуру в купальнику

Популярна модель Емілі Ратажковскі вкотре підтвердила, що завжди готова до спекотного сезону. Дівчина похизувалась фігурою в крихітному купальнику власного бренду.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Навіть самоізоляції не змусила красуню рідше ділитись фото з прихильниками. Нещодавно вона вирішила нагадати про свої ефектні форми, тож в Історіях опублікувала сонячний знімок у бікіні власного бренду inamorata. Ця крихітка точно готова до літа!

instagram.com/emrata

До слова, навіть у спортивному вбрання Емілі виглядає розкішно.

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