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Зваблива Емілі Ратажковскі показала ідеальну фігуру в купальнику

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Емілі Ратажковскі в бікіні - фото 1
Емілі Ратажковскі в бікіні / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі вкотре підтвердила, що завжди готова до спекотного сезону. Дівчина похизувалась фігурою в крихітному купальнику власного бренду.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Навіть самоізоляції не змусила красуню рідше ділитись фото з прихильниками. Нещодавно вона вирішила нагадати про свої ефектні форми, тож в Історіях опублікувала сонячний знімок у бікіні власного бренду inamorata. Ця крихітка точно готова до літа!

instagram.com/emrata - фото 404448
instagram.com/emrata

До слова, навіть у спортивному вбрання Емілі виглядає розкішно.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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