Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+

Життя моделі Даутцен Крус схоже на казку. Судячи з дитячих фотографій, краса Крус виключно природна, а поліпшення зовнішності за допомогою пластики – не її випадок. Давайте подивимося, як красуня виглядає сьогодні.

Даутцен Крус належить до нідерландської етнічної меншини фризів. Прізвище Крус є звичайним голландським прізвищем, нетиповим для фризів, але ім'я Даутцен – характерне фризам жіноче ім'я, що не зустрічається за межами Фрисландії.

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На відміну від більшості колег дівчина самостійно пробилася в перші ряди супермоделей. Одних дівчат помічали скаути модельних агентств, інших – запрошували фотографи. Але Даутцен виявилася рішучішою за інших: організувала любительську фотосесію і відправила знімки в популярні агентства Амстердама. Там оцінили красу і самобутність красуні, адже Крус – воістину справжній самородок.

Щороку модельна кар'єра Дауцен знаменувалася яскравою подією. Так, у 2005 році Даутцен Крус стає найкращою моделлю сайту Vogue, в 2006 році підписує контракт з косметичною маркою L'Oreal Paris, а в 2007 році в американській версії журналу Vogue вона з'являється разом з іншими відомими моделями, яких представляють як нове покоління супермоделей. Далі, Даутцен Крус починає з'являтися на обкладинках багатьох модних журналів моди, включаючи Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, Marie Claire та інші, а також бере активну участь в рекламних компаніях Dolce & Gabbana, Gucci, Calvin Klein і інших. Успіх слідує за Даутцен по п'ятах і з 2008 року нідерландська красуня стає ангелом Victoria's Secret і її контракт триває 6 років. У 2013 році Крус з'явилася вдев'яте на обкладинці Vogue – більше, ніж будь-яка інша модель в цьому році. Також успішна супермодель зайняла 55 місце в списку "ТОП 99 найбажаніших жінок" за версією AskMen.

"Коли мені було 18, я вперше позувала знаменитому фотографу Стівену Мейзелу. Він вирішив, що для зйомки мені потрібно екстремально коротко підстригтися. Моя кар'єра тільки починалася, і я не посміла сказати йому ні, хоча мені було важко розлучатися зі своїм довгим волоссям. Побачивши себе з короткою стрижкою, я навіть розплакалася. Але немає лиха без добра. Цей кадр став обкладинкою італійського глянцевого журналу. Так що мої страждання окупилися. А волосся, звичайно, відросло", – згадує Крус про початок своєї кар'єри.

А ще Даутцен Крус і актор Чарлі Ханнем в 2014 році уклали контракт з маркою Calvin Klein, офіційно ставши обличчями аромату під назвою Reveal. Після цього дівчина увійшла в ТОП-20 найбільш популярних і високооплачуваних манекенниць.

Нещодавно дівчина стала обличчям нової колекції білизни Hunkemöller. Даутцен опублікувала пікантне відео зі зйомок ролика, де сексуально рухається в шикарній білизні. Справедливо зазначити, що дівчина не тільки модель, але і талановита актриса. У 2017 році Даутцен знялася у фільмі Чудо-жінка в ролі Венелії.

Гарячі фото Даутцен Крус 18+

Сьогодні Даутцен Крус активно підтримує міжнародний проєкт Dance4Life, спрямований на просування здорового способу життя серед молоді та інформування про способи захисту від ВІЛ-інфекції. Модель з самого дитинства є палкою прихильницею правильного харчування і органічних продуктів завдяки своїй матері-дієтологу. Вона постійно займається спортом, особливо перед підготовками до шоу Victoria Secret. Під час своєї другої вагітності Даутцен захопилася балетом. Даутцен Крез одружена з діджеєм Саннером Джеймсом, від якого у неї двоє дітей.

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