Оголена Брітні Спірс шокувала фанатів (фото)

Поп-співачка Брітні Спірс знову опинилась у центрі обговорень через відверті фото в мережі. Така поведінка зірки не на жарт схвилювала шанувальників.

38-річна американська поп-співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до свого звичайного життя після лікування у психіатричній клініці, а також ще одного провального суду, після якого залишилась під опікою батька. Тож її профіль в Instagram став єдиним місцем, де білявка ділиться деталями свого життя. Тому не дивно, що у неї понад 26 мільйонів підписників.

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Нещодавно Брітні опублікувала фото з різними фільтрами, на якому позує лише у червоному мереживному бюстгальтері та колготках у смужку. Доповнили цю картину макіяж та зачіска, які виглядають далеко не найкраще. Фанати вже не вперше намагаються допомогти Брітні та закликають більше турбуватись про себе, але, здається, справи у Спірс не йдуть вгору. А такі знімки лише підтвердили це.

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