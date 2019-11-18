У Києві обрали СтудМіс України 2019: гарячі фото красуні

У столиці України журі визначили переможницю з 18 претенденток на конкурсі СтудМіс України 2019 після кількох конкурсів, в тому числі – інтелектуального.

У Києві відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу краси СтудМіс України 2019. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу у Facebook.

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Найкрасивішою визнали студентку Одеського національного морського університету Дарину Самсоннікову. Раніше дівчина виграла регіональний конкурс краси СтудМіс Одеса 2019. У конкурсі взяли участь 18 студенток з різних областей України. Вони змагалися в декількох виходах дефіле, танцювальному та інтелектуальному конкурсах. Самсоннікова представить Україну на Всесвітньому конкурсі краси World Miss University в Південній Кореї.

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