Найгарячіша гравець у покер показала пікантні фото у лісі

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд поділилась з фанатами спокусливими фото у білизні прямісінько посеред лісу. Тут справді спекотно!

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та блогерка Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Тому, сторінка Сари наповнюється захопливими пейзажами та відвертими знімками. Так зірка підкорює серця не лише суперників, а й користувачів мережі. Нещодавно Андервуд потішила фанатів пікантними формами у спідньому біля своєї хатинки в лісі. І естетично, і привабливо:

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

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