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На PornHub відбувся перший показ одягу для дорослих (18+)

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Показ мод на PornHub - фото 1
Показ мод на PornHub / instagram

На популярному порносайті PornHub пройшов свій тиждень моди. На сервісі для дорослих провели перший показ одягу у колаборації з берлінським брендом Namilia.

Берлінський бренд Namilia представив колаборації з PornHub. Над колекцією дизайнери працювали разом із зірками порносайту. До неї увійшли харнеси, стрінги, бра з кристалів, кроп-топи і худі з подвійним логотипом. Одягом не обмежилися: на підтримку колекції PornHub зняли відео у найкращих традиціях модних показів.

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Нан Лі і Емілі Пфол запустили бренд у 2015 році. Дебютну колекцію My Pussy, My Choice відібрали для показу на Тижні моди у Нью-Йорку, і незабаром про бренд писали Vogue Italia, Dazed, i-D і Love Magazine. Серед прихильниць Namilia – Періс Хілтон, якій припали до смаку рожеві велюрові костюми.

На PornHub відбувся перший показ одягу для дорослих (18+) - фото 427856

На PornHub відбувся перший показ одягу для дорослих (18+) - фото 427857

На PornHub відбувся перший показ одягу для дорослих (18+) - фото 427855

На PornHub відбувся перший показ одягу для дорослих (18+) - фото 427859

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