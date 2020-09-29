На PornHub відбувся перший показ одягу для дорослих (18+)

На популярному порносайті PornHub пройшов свій тиждень моди. На сервісі для дорослих провели перший показ одягу у колаборації з берлінським брендом Namilia.

Берлінський бренд Namilia представив колаборації з PornHub. Над колекцією дизайнери працювали разом із зірками порносайту. До неї увійшли харнеси, стрінги, бра з кристалів, кроп-топи і худі з подвійним логотипом. Одягом не обмежилися: на підтримку колекції PornHub зняли відео у найкращих традиціях модних показів.

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Нан Лі і Емілі Пфол запустили бренд у 2015 році. Дебютну колекцію My Pussy, My Choice відібрали для показу на Тижні моди у Нью-Йорку, і незабаром про бренд писали Vogue Italia, Dazed, i-D і Love Magazine. Серед прихильниць Namilia – Періс Хілтон, якій припали до смаку рожеві велюрові костюми.

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