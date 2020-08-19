Американець став зіркою Pornhub через жарти та відсутність сексу

Платформа Pornhub наповнена не лише роликами інтимного характеру, а й веселими відео навіть без оголення. Останнє вдалось завдяки ентузіастам, серед яких і Раян Крімер. Цей хлопець зламав систему і став зіркою!

Раян Крімер – журналіст та актор з Нью-Йорка, який активно знімає відео на Pornhub, але на них неможливо побачити секс чи інтим. Зате його роликами не соромно ділитись з друзями, адже хлопець з гумором обігрує різноманітні ситуації, які траплялись з кожним. А особливою популярністю користуються його дописи з миттям посуду чи поцілунками у лоб.

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На інтим інколи можуть натякати назви роликів, приміром, "Я загортаю тебе в ковдру після того, як ти закінчила". Але й тут обману не знайдеш, адже Раян справді намагається загорнути вас у покривало.

Як все почалось? Раян просто помітив, що на сайті дуже легко пройти верифікацією та вирішив зняти повну протилежність тому, що публікують на Pornhub. Саме це і принесло американцю славу, а також дуже багато позитивних коментарів.

Де можна знайти відео Крімера? У рубриках "Любителі", "Романтика" і "Хлопці (соло)". Тож на сайті можна натрапити не лише інтимні ролики, а й порцію підтримки і натхнення. Адже Раян із радістю підбадьорює глядачів під час пошуків порно, шле повітряні поцілунки, дякує за хороший час і просто змушує усміхатись.

До слова, сьогодні у Раяна понад 90 дуже милих роликів та більше як 11 мільйонів переглядів. Також хлопець побував на премії 2019 Pornhub awards, співпрацював з порнозірками та створив власний бренд.

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