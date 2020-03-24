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Карантин Коронавірус

Офісні працівники працюють під час карантину довше: дослідження

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Офісні працівники працюють під час карантину довше: дослідження - фото 1

Дослідження компанії NordVPN показало, що після переходу на роботу з дому через карантин офісні співробітники в середньому працюють на 2 години довше, ніж на тій же роботі в офісі.

Відзначається, що в США офісні працівники в середньому додали по 3 години, збільшивши робочий час майже на 40%. При цьому в європейських країнах (Великобританії, Франції та Іспанії), а також в Канаді, робочий день продовжився в середньому на 2 години – багато хто починає роботу раніше, ніж зазвичай.

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via GIPHY

За даними компанії NordVPN, більш ранній початок робочого дня може бути пов'язаний з відсутністю необхідності добиратися до офісу.

"Коли обмеження будуть зняті, я думаю, багато компаній стануть набагато лояльнішими до роботи з дому", – зазначив експерт по цифровій конфіденційності NordVPN Teams Даніель Маркуссон.

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Джерело: bloomberg
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