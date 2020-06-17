Одяг якого кольору слід носити, аби сподобатися жінкам

Експерти з Асоціації психічного здоров'я США у 2010 році вирішили розібратися, що з чоловічого гардероба приваблює жінок, змушуючи їх звертати увагу на чоловіків. Спойлер: мокасини цього кольору досі вважаються популярними серед багатьох представників сильної половини людства.

Над експериментом спільно працювали вчені п'яти університетів з чотирьох країн світу: Інституту Рочестера (США), Університетів Інсбрука і Мюнхена (Німеччина), Університету Саутгемптона (Англія) і Медичного університету в Тяньцзіні (Китай).

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Учасницям експерименту пропонували оцінити привабливість чоловіків на парних фотографіях, де вони були одягнені в сорочки різних кольорів: червоного, зеленого, синього та інших. Показово, що чоловіки, одягнені в червоне, частіше за інших були оцінені дівчатами як "привабливі".

Учені прийшли до висновку, що це пов'язано з історичними факторами: в різних культурах червоний вважався символом багатства та високого статусу, адже тільки привілейовані члени суспільства (жерці, правителі, високі військові чини) могли його носити.

Жінки вважають чоловіків у червоному привабливішими

Можна копнути ще глибше і провести паралелі з тваринним світом: червоний колір є символом альфа-самців як у ссавців, так і у більш примітивних тварин – наприклад, в дослідженні згадуються бокоплави, зяблики і ящірки. Такі самці мають більшу кількість андрогенних гормонів, в тому числі тестостерону. Також червоне забарвлення може свідчити про відмінне фізіологічне здоров'я і насичення крові киснем.

Тож, можете задуматися над покупкою одягу червоного кольору. Головне – не перестаратися та не перетворитися на світлофор у прагненні сподобатися представницям прекрасної половини людства.

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