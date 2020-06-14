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Психологи дізналися, що жінки і чоловіки закохуються по-різному

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Психологи дізналися, що жінки і чоловіки закохуються по-різному - фото 1

Науковці визначили відразу кілька особливостей, які характеризують особливості закоханості у різних статей.

Фахівці визначили відразу чотири критерії, які відрізняють закоханість більшості чоловіків від більшості жінок. Попри усталений міф про закоханість жінок, виявилося, що чоловіки закохуються швидше. Це обумовлено тим, що генетично у жінок закладена потреба захистити себе і своїх дітей. Тому вони ретельніше вибирають об'єкт обожнювання. Чоловіки ж керуються меншим набором вимог, тому вони закохуються простіше.

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Психологи дізналися, що жінки і чоловіки закохуються по-різному - фото 410030

Також виявилося, що в більшості випадків чоловіки першими зізнаються в коханні. Правда, психологи підкреслюють, що жінки вимовляють ці слова частіше після того, як вони прозвучали вперше. Частково це продиктовано тим, що для жінок слова "я тебе люблю" мають набагато більше значення, і вони обмірковують, коли їх краще вимовити.

Ще однією відмінністю стало те, що представники сильної половини людства закохуються частіше. У Техаському технологічному університеті виявили той факт, що жінки спершу закохуються самі, а потім намагаються закохати в себе об'єкт обожнювання. Чоловіки ж "можуть дозволити собі" закохуватися частіше.

Також психологи прийшли до висновку, що жінки менше звертають увагу на зовнішність, ніж чоловіки. Для дівчат важливіше риси характеру і вчинки партнера. Вони віддадуть перевагу дбайливому, сильному, щедрому, уважному чоловікові, готовому надати підтримку.

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Джерело: elle
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