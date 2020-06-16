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ТОП 5 секс-поз, які зовсім не подобаються чоловікам
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Секс, як відомо, найпрекрасніша річ у світі. Однак деякі пози заважають отримувати задоволення від процесу, і тому не надто подобаються чоловікам. Хоча вони про це, звичайно ж, мовчать.
Розповідаємо про 5 секс-поз, які подобаються не всім чоловікам.
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1. Занадто складні пози
Усім нам це знайомо. Коли сексуальне життя стає трохи спокійнішим, а рівень задоволення знижується, ми намагаємося знайти поради щодо поліпшення сексуального життя в мережі і стикаємося з незліченними варіантами поз, більшість з яких більше нагадують акробатику або вправи на розтяжку. Найбільш незвичайні пози представлені у Камасутрі. Вони дійсно повинні привести нас до кульмінації, але також вимагають більшої гнучкості. Але чоловікам не дуже подобається секс, заради якого треба вивчити "інструкцію". Так що краще триматися якомога далі від екзотичних позицій, хіба що ви удвох – їх фанати.
2. Стоячи
Ми бачили цю пристрасну позу багато разів у серіалах і фільмах. Думка про те, щоб спробувати її, вже викликає збудження. Проте ця поза змушує чоловіків неабияк попітніти, але не від бажання. Під час процесу чоловікам доводиться враховувати різні чинники, і вони не можуть повністю зосередитися на близькості. Через різницю в зрості їм, можливо, доведеться згинати ноги, що може стати причиною появи дискомфорту під час процесу. Вони також повинні нести вагу жінки і водночас намагатися довести її до оргазму. Панянки, не ускладнюйте життя свого партнера і постарайтеся підібрати позу, яка сподобається вам обом.
3. Вершниця
Навіть якщо жінкам дуже подобається ця поза, у чоловіків є привід не любити її. У цій позі жінка визначає кут проникнення, ритм, проте вона не завжди думає про задоволення партнера. Рух вгору-вниз швидко відволікає її, і вона не дбає про його пеніс. Тому поза хороша лише в тому випадку, якщо жінка рухається повільно й обережно. В іншому випадку секс може бути болючим для чоловіка.
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4. У ванній або у душі
Цю позу ми теж бачили у багатьох романтичних фільмах. Але секс у ванні або під душем не завжди хороший, тому що ванна і душова кабіна занадто маленькі й вузькі, щоб віддатися любовній грі сповна. Крім того, тверда поверхня не дуже зручна. А в душі виникає проблема зі статевим актом стоячи. Тому краще спробувати інше захоплююче місце, яке подобається вам обом.
5. Ложки
Ця поза не подобається всім чоловікам. Деякі джентльмени люблять обійматися і бути ближчими до своєї жінки. Але є ті, кому подобається дивитися їй в очі під час сексу. На жаль, в цій позі це неможливо. Крім того, в ній складно спробувати щось нове. Так що наступного разу, коли ви будете займатися сексом в цій позі і побачите, що партнер не в захваті від неї або не проявляє особливих емоцій, знайте, що "ложки" – не його варіант.
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