Одного разу в Голлівуді: вийшов перший трейлер фільму з Ді Капріо і Піттом

У мережі нарешті з'явився перший трейлер нового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Головні ролі в комедійній драмі зіграють Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт, і це вже вагома причина чекати прем'єри!

Сюжет фільму "Одного разу в Голлівуді" показує протистояння телеактора Ріка Далтона (Леонардо Ді Капріо) і його колишнього дублера Кліффа Бута (Бред Пітт). Паралельно розвивається лінія вбивства Шерон Тейт (Марго Роббі), яке скоїли послідовники Чарльза Менсона.

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У першому трейлері комедії не обійшлося без фірмових діалогів Тарантіно, а в кінці ролика персонаж Ді Капріо розчулився через слова маленької дівчинки. Дивіться самі!

Дивитися онлайн трейлер фільму Одного разу в Голлівуді:

Прем'єра "Одного разу в Голлівуді" запланована на липень 2019 го. Це буде перша робота Квентіна Тарантіно відтоді, як він припинив співробітництво з Харві Вайнштейном.

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