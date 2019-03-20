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Одного разу в Голлівуді: вийшов перший трейлер фільму з Ді Капріо і Піттом

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ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD - фото 1
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

У мережі нарешті з'явився перший трейлер нового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Головні ролі в комедійній драмі зіграють Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт, і це вже вагома причина чекати прем'єри!

Сюжет фільму "Одного разу в Голлівуді" показує протистояння телеактора Ріка Далтона (Леонардо Ді Капріо) і його колишнього дублера Кліффа Бута (Бред Пітт). Паралельно розвивається лінія вбивства Шерон Тейт (Марго Роббі), яке скоїли послідовники Чарльза Менсона.

Пройди тест: Який ви кіношний герой Леонардо Ді Капріо?

У першому трейлері комедії не обійшлося без фірмових діалогів Тарантіно, а в кінці ролика персонаж Ді Капріо розчулився через слова маленької дівчинки. Дивіться самі!

Дивитися онлайн трейлер фільму Одного разу в Голлівуді:

Прем'єра "Одного разу в Голлівуді" запланована на липень 2019 го. Це буде перша робота Квентіна Тарантіно відтоді, як він припинив співробітництво з Харві Вайнштейном.

Дивіться також: Наталі Портман у трейлері фільму про астронавтку NASA

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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